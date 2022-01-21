LG'nin En Son İnovasyonları CES 2022'de Ödüller Kazandı

LG'nin en son inovasyonları CES 2022'de birçok farklı dalda ödül kazandı.

LG, Son İnovasyonlarıyla CES 2022'den Ödülle Döndü

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