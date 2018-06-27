LG'nin Yeni Amirali LG V40 5 Kamerayla Gelebilir

Akıllı telefon kullanıcılarının kameralardan hoşlandığını duyan LG, işi abartmaya başlıyor. LG V40 tam 5 kamerayla gelebilir!

LG'nin yeni amirali LG V40 5 kamerayla gelebilir

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