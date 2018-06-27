LG'nin Yeni Amirali LG V40 5 Kamerayla Gelebilir
Akıllı telefon kullanıcılarının kameralardan hoşlandığını duyan LG, işi abartmaya başlıyor. LG V40 tam 5 kamerayla gelebilir!
LG V35 henüz yeni çıktı, ancak sonraki modelin haberleri gelmeye başladı bile. LG V40 dedikoduları başlamakta gecikmedi ve telefonla ilgili ilk haber de kameralara ilişkin geldi. LG V35 ThinQ'nun halefi olacak olan V40, Android Police'in raporuna göre tam 5 kamerayla birlikte gelecek.
Elbette bu şimdilik bir iddia. Henüz LG V40 ile ilgili resmi bir kayıt bulunmuyor. Fakat eğer olur da LG 5 kameralı bir akıllı telefon ile karşımıza çıkarsa, nasıl bir fotoğraf kalitesi sunacağını merak etmiyor değiliz. Öte yandan 5 kameranın yalnızca daha iyi fotoğraf çekmekten farklı işlevlere de sahip olacağını kestirmek güç değil.
Android Police'in haberine göre LG V40'ta yer alacak 5 kameradan 2'si ön tarafta yer alacakken, arka yüzde tıpkı Huawei P20 Pro'daki gibi 3 kamera bulunacak. 3D Map özelliğine sahip olacak kameralar, ayrıca 3D yüz tanıma sistemini de içerecek.
Öte yandan kısa bir süre önce gelen bilgiye göre Samsung Galaxy S10'da da arka tarafta 3 kamera bulunacak. Bu anlamda diyebiliriz ki, yeni gelecek amiral gemileri minimum 4 kameralı modellerden oluşacak. Bu anlamda LG'nin V40 modeli ile 5 kamera üzerinden farklılık yaratmak istemesi anlaşılır bir çıkış. Elbette bunda ne derece başarılı olur, özellikle LG V40 Türkiye fiyatı ne kadar olur, bunu söylemek içinse henüz çok erken.
Ercan Uğurlu
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