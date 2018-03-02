Light Phone 2, Yeni İşlevleriyle Ortaya Çıkıyor
Akıllı telefonların gereksiz derecede karmaşık olduğunu düşünenler için geliştirilen Light Phone 2, şimdi eskisinden daha iyi!
- Zeynel A. Öztürk
Çoğumuzun internete bağlı olmadığımız bir dakika artık yok. Ancak bu acımasız gerçeği kırmak ve farklı şeyler yapmak isteyen firmalar da var. Bir "aptal telefon" olan Light Phone 2, size sadece "ihtiyaç duyacağınız" araçları sunmayı amaçlıyor.
Light Phone 2'nin benzer telefonlardan ve bir önceki modelinden farkı, 4G LTE bağlantısı sunması. E-ink ekranla gelen cihaz, sağ tarafındaki iki fiziksel düğmeyle menüler arasında dolaşmanızı sağlıyor. Telefonun temel özellikleri arasında arama yapma, mesaj gönderme, kişi listesi tutabilme, otomatik cevap ve bir alarmlı saat var. Firma, yol tarifi, araç paylaşımı, hava durumu, çalma listesi, sesli komut gibi işlevleri sunup sunmama konusunda henüz karar verme aşamasında.
Aradığı fonu fazlasıyla toplamış görünen Light Phone 2'nin Indiegogo kampanyası, 25 gün sonra sona erecek. Firma istediği kaynağı topladığına göre telefonların dağıtımı, Nisan 2019'da başlayabilecek. Ancak her crowdfunding kampanyasında olduğu gibi telefona katkıda bulunmanız, sonunda ona kavuşma garantisi vermiyor. Light Phone 2 ilginizi çektiyse, tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Light Phone 2 videosunu buradan izleyin.
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