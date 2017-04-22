Live Photos, Apple'ın Yeni API'sıyla Web'e Geliyor!
Apple'ın iPhone 6S'le ortaya çıkardığı hareketli fotoğraflar, firmanın bu hamlesiyle artık web sayfalarında görünebilecek!
Live Photos işlevi ilk olarak iPhone 6S serisiyle ortaya çıkmıştı. Fotoğraf ve videoları birleştiren garip işlev, sonunda internete adımını atıyor. Apple, JavaScript API'sını herkese açarak fotoğraf-video karışımı formatını web'e taşıyor.
Geliştiriciler, Live Photo'ları bir DOM öğesi olarak herhangi bir video veya fotoğraf gibi sitelerine ekleyebilecekler. Medyanın ne kadar süreyle kımıldayacağını, kullanıcının fareyi sağ üst köşedeki "LIVE" düğmesine sürüklemesiyle mi, yoksa kendi kendine mi hareketleneceğini belirleyebilecekler.
Apple'ın formatını sitesiyle tamamen bütünleştiren ilk hizmet, geçen sonbaharda Tumblr olmuştu. Google ise Live Photos'u Google Photos'a yaptığı bir güncellemeyle geçen sene depolamaya başlamıştı. Firma daha sonra Apple cihazları için GIF veya video dosyaları oluşturmaya izin veren Motion Stills uygulamasını yayınlamıştı.
Apple'ın API'sı geliştiricilerin harekete geçmesini gerektirdiğinden Google'ın uygulaması, Live Photos'u internete taşımak için bir süre daha en popüler seçenek olmaya devam edecek.
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