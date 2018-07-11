Lockbox ve Notes, Mozilla Test Pilot'a Geliyor
Mozilla, Firefox'un yeni sürümlerini denediği Test Pilot programını bu yeni uygulamalarla genişletti!
Mozilla'nın Test Pilot adlı programı dahilinde şirketin Firefox ve diğer hizmetleri üzerinde yeni özellikler test ediliyor, ancak şimdiye dek Firefox'un masaüstü sürümü bu programdan faydalandı. Ancak şirketten gelen yeni açıklamaya göre Test Pilot iOS ve Android cihazlar için Lockbox ve Notes özelliklerini test edecek. Mozilla iki özelliği iki farklı işletim sisteminde ayrı ayrı test edeceğini açıkladı.
Android kullanıcıları yeni Notes uygulamasını şu an indirip deneyebilir. Uygulama, masaüstü sürümü ile bağlantılı olarak çalışabiliyor ve bunun için sadece Firefox hesabı gerektiriyor. Buna rağmen kullanıcılar sisteme giriş yapmadan da uygulamada not alabilirler. Standart bir not alma uygulaması olan Notes ayrıca uçtan uca şifreleme sistemi kullanıyor, yani notlarınız üçüncü partilerin casusluğundan güvende olacaktır. Masaüstü sürümü bazı metin düzenleme özelliklerine sahipken, mobil sürüm aynı notları düzgün şekilde görüntülse de sadece düz yazı ekleyebiliyor.
iOS'da test edilecek özellik ise daha ilginç ve detaylı bir hizmet sunuyor. Firefox Lockbox standart bir parola/şifre saklama uygulaması. Bu uygulama da Firefox Sync ile masaüstü sürümünü mobil sürümle bağlamayı mümkün kılıyor. Hizmetin iOS sürümü Twitter, Facebook ve Instagram gibi uygulamaların içinde de çalışabiliyor ve parolalarınızı 256-bit şifreleyerek hack'lenmeye karşı koruyor. Uygulama ayrıca Face ID ve Touch ID özelliklerini de kullanabiliyor.
Bu özelliklerin ne zaman gelen kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor, ayrıca bazı özelliklerin hiçbir zaman gün yüzünü görmeme ihtimali de var. Eğer başarılı olurlarsa özelliklerin platforma özel olması son bulacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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