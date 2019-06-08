Lockwise ile Daha Yetenekli Bir Firefox!

Mozilla, Firefox için yayınladığı yeni eklentisi Lockwise ile kullanıcıların işini kolaylaştırıyor!

  • Levent Öztürk
Lockwise ile Daha Yetenekli Bir Firefox!
Iuliia Serova/Shutterstock

Mozilla, internet sitelerine girişlerinizi kolaylaştıracak yeni bir ücretsiz şifre yöneticisi olan Firefox Lockwise'ı yayımladı. Bu açıklama, mobil cihazlar için benzeri bir araç olan Lockbox'ı takiben yapıldı.

Lockwise henüz Firefox'a eklenmiş değil ve tarayıcı eklentisi olarak indirilmesi gerekiyor. Eklenti yüklendikten sonra Firefox'un ana menüsünde "Girişler ve şifreler" (Logins and passwords) seçeneğini seçerek ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Burada da Firefox'un kaydettiği tüm giriş detaylarını görebiliyor, şifreleri kopyalayabiliyor veya eklenti üzerinden siteleri açabiliyorsunuz. Ayrıca Lockbox'a, adres çubuğunun yanındaki işaretinden ulaşmanız da mümkün.

Bunun yanı sıra Mozilla, geçtiğimiz yıl yayımlanan ve bir veri hırsızlığının parçası olarak giriş bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını gösteren bir araç olan Firefox Monitor için de yeni bir ara yüz yayımladı. Yeni gösterge paneli ile aynı anda birden fazla e-posta adresini takip etmek ve ana e-posta adresiniz herhangi bir sızan veri listesinde görülmesi durumunda bir uyarı almak mümkün.

Ayrıca Mozilla, daha önceden opsiyonel olan Firefox'un Enhanced Tracking Protection seçeneğinin varsayılan bir şekilde aktif yapılmasıyla tarayıcısının güvenliğini de arttırıyor. Bu seçenek, kullanıcıların izni olmadan aktivitelerini takip eden domainleri tanımlayan Disconnect tarafından belirlenen üçüncü parti takip cookielerini engelleyecek.

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