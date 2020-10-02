Logitech G, Mouse'larını 25K Sensörüne Yükseltti!

Logitech G, yazılım güncellemesi ile mouse'larını 25K sensörüne yükseltti.

Logitech G, Mouse'larını 25K Sensörüne Yükseltti!

Logitech G, şimdiye kadar Logitech tarafından yapılan en yüksek performanslı ve en verimli oyun sensörü olan, hızlı, performanslı ve düşük tepki süreli HERO 25K sensörünü duyurdu. Mouse'lara yeni gelen yazılım güncellemesi ile üst limiti 16.000 DPI'dan 25.600 DPI'a yükselten Logitech G, oyun sektöründeki en yüksek performanslı DPI sensörüne sahip. HERO 25K sensörü, dünyanın ilk mikron altı seviye mouse sensörüdür. Yani mikron altı seviyedeki her hareketi doğru bir şekilde takip ederek yüksek hassasiyet sunar.

HERO 25K, güç tüketimini en aza indirmek için farenin hareketine göre kare hızlarını sürekli olarak ayarlayan akıllı bir güç yönetim sistemi kullanır. Yüksek DPI değerlerinde bile HERO, önceki Logitech G sensörlerinden 10 kat daha fazla güç verimine sahiptir.

Aşağıdaki oyuncu mouse'larına sahip tüm kullanıcılar G HUB yazılım güncellemesi ile HERO 25K sensöre sahip olabilirler.

  • G903 HERO
  • G502 LIGHTSPEED
  • PRO Wireless
  • G703 HERO
  • G604
  • G502 HERO
  • G403 HERO
  • PRO

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
The Matrix 4'ün kadrosuna bir isim daha katıldı! Ajan Johnson kim olacak?
Microsoft Office 2010 İçin Yolun Sonu Çok Yakında Geliyor
1 Ekim 2020: Türkiye'de Koronavirüs Salgınında Son Durum
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun Depolama Kapasiteleri Belli Oldu
Gök bilimciler yeni bir gezegen keşfetti! Yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece

 

 