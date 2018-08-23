Logitech G Pro, eSpor İçin Özel Olarak Üretildi
Logitech'in kablosuz G Pro faresi, eSpor'a özel olarak geliştirildi. İşte özellikleri...
Kablosuz oyun fareleri, performans açısından artık kablolu farelerle yarışır hale geldi. Bu anlamda profesyoneller tarafından da artık rahatlıkla tercih ediliyorlar. Bunlardan daha önce hatırlarsanız Razer Mamba Hyperflux'ı incelemiştik. Elbette yüksek fiyatları sebebiyle yine de çok kolay erişilebilir değiller. Ancak uygun fiyatlı modeller de yok değil. Bunlara bir örnek de Logitech'den gelmişti hatırlarsanız. Logitech G305 modelini daha önce incelemiş ve oldukça beğenmiştik. Logitech, şimdi G305 modelinde de gördüğümüz Lightspeed ve Hero gibi teknolojilerini farklı bir modele daha yerleştirerek, direkt olarak eSpor için bir fare tasarlamış. Bu modelin adı ise Logitech G PRO Wireless Mouse.
Logitech G PRO, 16000 dpi hassasiyete ve aynı zamanda HERO sensörüne sahip. 40 G maksimum hızlanma değeri sunan fare, ayrıca maksimum hızda da 400 IPS'i destekliyor. Özel RGB aydınlatmaya sahip olan Logitech G PRO, elbette Logitech Gaming Software uygulaması üzerinden bu aydınlatmaya müdahalede bulunmaya izin veriyor. Fareyi aydınlatmayla kullandığınızda 48 saat, aydınlatmasız kullandığınızdaysa 60 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyorsunuz. Yine üzerinde 6 adete kadar programlanabilir tuş bulundurduğunu ve tasarımıyla iki el için de kullanılabilir olduğunu da söyleyelim. Ancak elbette sol elle kullanacaklar, sol kenardaki tuşları kullanmakta zorlanacaklar.
Peki, yeni farenin fiyatı nedir? Logitech G PRO Wireless Mouse'ın, bu ay içinde 150 dolar fiyat etiketiyle raflarda olması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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