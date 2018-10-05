Logitech G305 LIGHTSPEED piyasaya çıktı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Kayıp Şehirler