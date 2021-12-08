Logitech ile Tüm Çalışma Alanları "Yeni Yıla" Hazır

Logitech, yeni yılda sevdiklerinizin yenilenerek çalışmaya başlamaları için çalışma alanlarına şık bir dokunuş katmaya hazırlanıyor. Yılın en sevilen zamanına sayılı günler kala hem kendisi hem de sevdikleri için hediye arayışında olanlara teknolojik alternatifler sunuyor. Teknolojiyi tasarımla birleştiren Logitech, sessiz teknolojiye sahip mouse'lardan, rengârenk klavyelere, profesyoneller için tasarlanan ergonomik aksesuarlardan, mobil çalışanlar için tasarlanan hayat kolaylaştırıcı ürünlere kadar birçok seçenek sunuyor.
Hem estetik hem işlevsellik arayanlara: K380 Klavye & Pebble M350 Mouse
Hayat tarzlarını çalışma ortamına da yansıtmak isteyen sevdiklerinize hediye edilebilecek, alandan tasarruf sağlayan K380 Klavye, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar için masa üstünde yazmanın rahatlığını ve kolaylığını sunuyor. K380, gül rengiyle birlikte, masasında şıklık arayan kullanıcılara hitap ediyor. Easy-Switch® teknolojisine sahip klavye, bir tuşa dokunarak üç cihaz arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Sevdiklerinin masa stilini K380 klavyeye uyumlu bir mouse ile tamamlamak isteyenlere ise, Logitech'in nam-ı diğer ''Pebble'' Mouse'u Pebble M350 Kablosuz Mouse eşlik ediyor.
Yeni yılda sessizlik arayanlara: MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti
Logitech'in sesi %90 azaltılmış olan, ''Sessiz Tıklama'' teknolojisine sahip, Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti, dayanıklı ve konforlu yapısıyla dikkat çekerken, grafit ve beyaz renk seçenekleri ile klasik bir şıklık sunuyor. Sıvıya karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olan klavyeye eşlik eden rahat ve kompakt mouse, yumuşak kaydırma tekerleği ile sessiz bir çalışma deneyimi yaratıyor. Dünyanın en çok satan klavye ve mouse setinin sessiz versiyonu olan MK295, sessiz çalışmayı isteyen sevdikleriniz için vazgeçilmez bir hediye alternatifi.
Daha profesyonel bir çalışma alanı yaratmak isteyenlere: MX Keys & MX Master 3 Mouse
Logitech, kişiselleştirme özelliklerine sahip Logitech MX Master 3 Mouse'u basit bir giriş cihazından, üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek çok fonksiyonlu bir araca dönüştürüyor. Logitech MX Keys Klavye ise akıcı tuş vuruşları ve tuşlara basıldığında doğru dokunsal tepkilerle, birinci sınıf yazma deneyimi yaşatıyor. Logitech MX Master 3 ve MX Keys, Windows, Mac ve en popüler Linux versiyonlarıyla tam uyum içinde çalışıyor. Mouse ve klavye, aynı anda üç adede kadar Windows veya Mac bilgisayar arasında kolayca ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı ve kontrol etmeyi sağlayan Logitech Flow teknolojisini destekliyor.
Cam dâhil her yüzeyde çalışmak isteyenlere: MX Anywhere 3
Bilgisayar başında harcanan zamanda üretkenliği arttırmak ve iş akışını geliştirmek için tasarlanan, ultra hızlı, ultra hassas ve sessiz Logitech MX Anywhere 3 Windows ve Mac cihazlarıyla da tam uyum içerisinde çalışıyor. Kolay taşınabilir MX Anywhere 3 Mouse, cam dâhil olmak üzere hemen hemen her yüzeyde çalışabilen tasarımıyla öne çıkıyor. MX Anywhere 3, özelleştirilerek, spesifik iş akışı için her eylemi yapılandırmayı ve önceden tanımlanmış yapılandırmalar sayesinde daha hızlı çalışmayı sağlıyor.
Bir önceki yıla göre daha iyi görünmek isteyenlere: BRIO 4K Webcam & C922 HD Webcam
Yenilikçi teknolojilerle donatılan Logitech BRIO 4K, gecikmeyi azaltmak için tasarlanan yüksek kare hızı ile canlı video bağlantıları yapan profesyonellerin tercihi olarak yer alıyor. Ultra HD 4K özelliği, tam HD video çözünürlüğünün 4 kat daha fazla olmasını sağlayarak en ufak yüz mimiklerini dahi net bir şekilde videoya aktarıyor. İnternet üzerinden adeta gerçek hayattaymış gibi yayın yapılabilmesini sağlayan Logitech C922 Webcam, HD kalitede saniyede 30 kare hızda 1080p ya da 60 kare hızda 720p kalitedeki yayınlara ve pürüzsüz ses kaydına imkân tanıyor. Yayın hangi açıdan yapılırsa yapılsın, çift yönlü gürültü engelleyici mikrofonuyla, duraklamaya gerek kalmadan seste oluşabilecek çıtırtıları engelliyor ve videoyu kaydediyor.
Hayat kolaylaştırmak isteyen mobil kullanıcılara: Combo Touch Klavyeli Koruyucu Kılıf & Crayon Dijital Kalem
Logitech, iPad (7. Nesil), iPad Air (3. Nesil) ve iPad Pro (10.5 inç) için tasarladığı, dokunmatik yüzey ve Akıllı Bağlantı Yuvasına (Smart Connector'a) sahip arkadan aydınlatmalı Logitech Combo Touch Klavyeli iPad Kılıfı, esnek tasarımı ile birlikte daha fazla çok yönlülük için Yazma Modu, Görüntüleme Modu, Çizim Modu ve Okuma Modu olmak üzere dört farklı kullanım modu sağlıyor. Klavyeli kılıf, iPad'de gezinmeyi, elektronik tabloları, belgeleri ve daha fazlasını kolayca düzenleme imkânı sunuyor. Çok yönlü araç olarak sunulan bir dijital kalem olan Logitech Crayon ise işaretlemeyi, vurgulama hareketlerini, not almayı ve çizim yapmayı kolaylaştıran, ultra duyarlı ve hassas Apple Pencil teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor.
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