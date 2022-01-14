Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Tanıtıldı

Logitech, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yeni Signature M650 Kablosuz Mouse'unu duyurdu. Orta ve büyük olmak üzere iki boyutu olan mouse'un ayrıca sol el için özel model seçeneği de bulunuyor.