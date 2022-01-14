Logitech Signature M650 Kablosuz Mouse Tanıtıldı

Logitech'in küçük-orta ve büyük eli olan kullanıcılar için farklı boyutlarda tasarladığı Yeni Signature M650 Kablosuz Mouse, solak kullanıcılara hitap eden modeliyle de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Günlük iş deneyimini geliştirmek için tasarlanan kablosuz mouse, ''Akıllı Kaydırma Tekerleği'' özelliği, ''Sessiz Tıklama'' teknolojisi ve rahat çalışmaya imkan tanıyan kıvrımlı, konforlu tasarımıyla dikkat çekiyor.
Logitech Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Pazarlama Müdürü Birol Sülük, "Dünyada 1 milyardan fazla bilgi çalışanı var fakat bu insanların yarısı bile mouse kullanmıyor veya giriş seviyesindeki herhangi bir mouse'a erişimleri yok. The Signature M650 ise akıllı kaydırma tekerleği ve sessiz tıklama teknolojisi gibi özellikleriyle tüm gün çalışma süresince kullanıcılara daha hızlı ve kolay çalışmanın anahtarını sunuyor." dedi.
Signature M650'nin ''Akıllı Kaydırma Tekerleği'' özelliği, bir belge üzerinde çalışırken veya bir web sitesinde gezinirken çok daha kolay ve hızlı çalışmaya yardımcı oluyor. Küçük ve orta eller için tasarlanan Signature M650 M ve daha büyük boyutlu eller için tasarlanan Signature M650 L, Logitech M185 Mouse'a kıyasla tıklama gürültüsünü %90 oranında azaltan ''Sessiz Tıklama" teknolojisine sahiptir. Signature M650'nin bu özelliği online görüşmeler sırasında da kolaylık sağlıyor. Güçlü bir kablosuz bağlantıya sahip mouse, iki yıla kadar dayanan pil ömrü sunuyor.
İki farklı boyutu ve solak kullanıcılar için tasarlanan seçeneği ile Signature M650, konforlu tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahatça çalışmaya olanak tanıyor ve Logitech Options uygulaması aracılığıyla kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Mouse, yan düğmeleri ile kullanıcıların geri/ileri veya kopyala/yapıştır gibi favori kısayollarına göre kolayca özelleştirilebiliyor. Açık gri, pembe ve grafit olmak üzere üç renk seçeneği bulunan mouse, Windows, Chrome, Linux, Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth ve Logi Bolt USB alıcı ile uyumlu çalışıyor.
Logitech, tüketici elektroniği endüstrisinde sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileme azmine sahip olmakla birlikte çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına proaktif yenilikçi bir yaklaşım benimsiyor. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımıyla, hammaddelerin tedarik edildiği andan kullanım ömrünün sonuna kadar çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulunduran Logitech bu nedenle Signature M650'nin plastik parçalarının bir kısmı (grafit renkli ürünlerin%64'ü ve açık gri ve pembe renkli ürünlerin de %26'sı) geri dönüştürülmüş (PCR) plastikten üretti. Logitech'in PCR programı, markanın sürdürülebilir tasarım taahhüdünü ve malzemelere ikinci bir hayat vermek için inovatif çözümler üretme yeteneğini göstererek teknoloji sektörünün karbon etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Logitech'in mevcut kişisel çalışma alanı mouse ve klavye serisinin yarısı, bir miktar PCR plastiği içerecek ve yeni ürünlerde PCR plastiği kullanacak.
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