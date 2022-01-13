Phil Spencer, Netflix'in "doğru yolda" olduğunu söylüyor...

Netflix'in kendi platformu üzerinden mobil oyunlar sunmaya başlaması, oyun dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Xbox başkanı Phil Spencer da, bu tartışmaya katıldı ve Netflix'in doğru yolda olduğunu söyledi!