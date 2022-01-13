Phil Spencer, Netflix'in "doğru yolda" olduğunu söylüyor...

Netflix'in, mobil oyun dünyasına adım atmasının ilgi çekici bir hamle olduğu kesin. Oyun dünyasının devlerinden gelen yorumlar da bunu gösteriyor. Xbox'ın başkanı Phil Spencer, akış hizmeti firmasının oyun işine girerek doğru yolda olduğuna inanıyor ve çabalarını "akıllı" olarak nitelendiriyor.
Spencer, New York Times'ın Sway podcast'i ile yaptığı röportajda, teknoloji şirketlerinin ilham almak için nasıl oyunlar aramaya başladıklarından bahsediyor ve Netflix'i örnek olarak gösteriyor: "Netflix'in yaptığı şeyin akıllıca olduğunu düşünüyorum. Birkaç stüdyo satın alıyorlar. İnteraktif eğlencenin yaratıcı sürecini öğreniyorlar. Ve bence bu, bu alana taşınmaları için çok akıllı bir yol."
Spencer, Netflix ile Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik hizmeti arasındaki karşılaştırmalara ise katılmadığını belirtiyor. Netflix gibi, Game Pass de kullanıcılara büyük bir Xbox oyunları kitaplığına erişim sağlıyor, ancak Spencer, Game Pass'in size oyunları satın alma ve sahip olma seçeneği de sunduğunu hatırlatıyor: "Akış açısından bakıldığında, benziyorlar. Bizim için farkın iş modelinde olduğunu söyleyebilirim - müzik aboneliğinden veya film aboneliğinden biraz farklı olan bu abonelikte bulunan her oyunu satın alabilirsiniz."
Netflix, geçtiğimiz günlerde platformuna özel ve aboneliğe dahil olan küçük bir mobil oyun grubu seçeneği sunmaya başladı. Yani, bu oyunlara erişmek için normal Netflix üyeliğine ek bir maliyet gerekmiyor.
Oyun seçenekleri hala oldukça az ve sadece yedi oyundan oluşuyor, ancak artık hem Android hem de iOS cihazlarda oynanabiliyorlar. Netflix abonesi olduğunuz sürece bu oyunları sınırsız olarak oynayabiliyorsunuz; oyun içi satın almalarla "eziyet çekmenize" de gerek kalmıyor.
Şu anda konsollar ve/veya PC için video oyunları yayınlama planı olmasa da Netflix, geçtiğimiz yıl Oxenfree'nin arkasındaki stüdyo ve devamı olan Night School Studio'yu satın aldı. Ancak Oxenfree 2: Lost Signals Netflix'e özel olmayacak ve bu yıl içinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yayımlanmaya devam edecek.
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