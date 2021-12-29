Lois Wain'in Renkli Dünyası konusu ve oyuncuları: 31 Aralık'ta Sinemalarda

Louis Wain'in Renkli Dünyası, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak. Heyecanla beklenen yapım, 31 Aralık 2021'de sinemalarda gösterimde olacak.
Louis Wain'in Renkli Dünyası Konusu
Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi, yetenekli oyuncu Claire Foy (THE CROWN) eşlik ediyor. Filmde aynı zamanda Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi ve ünlü müzisyen Nick Cave'in de sürpriz rolleri var.
Louis Wain'in Renkli Dünyası Fragman
Kedilerin Ressamı Louis Wain Kimdir?
Peki, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen, günümüzde eserleriyle hala popüler kültüre ilham vermeye devam eden dahi sanatçı Louis Wain'ın hayatı hakkında neler biliyoruz?
Vincent Van Gogh ile aynı dönemde yaşayan Louis Wain, iki elini kullanarak resim yapan dahi bir sanatçı ve aynı zamanda hasta eşi için her şeyi yapmaya hazır ince ruhlu bir adamdı.
Tavşan dudaklı doğan Louis Wain, doktorların tavsiyesi yüzünden 10 yaşına kadar okula gönderilmeyip, eğitim verilmemiştir.
Louis Wain 23 yaşındayken kız kardeşlerine mürebbiyelik yapan Emily Richardson'a aşık olup evlenir. Evlendiklerinde Richardson kendisinden 10 yaş büyük olduğu için çevrelerinde bu olay skandal olarak karşılanır.
Louis Wain'in beş kız kardeşi ise hayatları boyunca evlenmez.
Louis Wain'in bilinen 72 eseri ve insani özelliklere sahip kedi çizimlerinin olduğu 23 adet basılı kitabı bulunuyor.
Louis Wain iki elini de aynı anda kullanarak çizim yapabilme yetisine sahip nadir sanatçılardan. Aynı özelliğe Leonardo Da Vinci de sahipti.
Louis ve Emily'nin evliliklerinin ardından 3 sene sonra Emily meme kanseri olduğu için hayatını kaybeder.
Louis Wain'in hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri; Emily'nin ölmeden önce dışarıda bulup sahiplendikleri ve Peter adını verdikleri kedi olur.
Louis Wain, Emily'nin son zamanlarını mutlu geçirmesini sağlayan Peter'ı sayısız eserinde resmeder.
Resimleri ve çizimlerinin ünü ülke sınırlarını aşsa da, Wain hayatı boyunca maddi zorluklar yaşar.
Annesine ve 5 kız kardeşine her daim bakıp ilgilenen Louis Wain, giriştiği işlerin çoğundan zararlı çıktı. Wain yaptığı çoğu resmin telif hakkını alamadı.
Her şeye rağmen, Louis Wain sanat ve bilimi ortak noktada buluşturabilen, benzersiz bir mucitti. Hayatının aşkı Emily ile olan anılarını yitirmemesini sağlayan ve onları geleceğe bağlayan gücün elektrikten geldiğine inanıyordu.
Louis Wain, yaşadığı dönemde evcil hayvan kategorisine girmeyen kedilerin birçok insanın sempatilerini kazanmasını sağladı.
Kedileri ülke çapında popülerleştiren Wain, 1898-1911 yılları arasında Ulusal Kedi Kulübü'nün başkanlığını yürüttü.
Wain'in hayatının son yıllarını geçirdiği Bethlem Royal Hastanesi'nin müzesinde sanatçının şerefine eserleri sergileniyor.
Louis Wain hayranları arasında "Zaman Makinesi", "Görünmez Adam" gibi ünlü eserlere imza atan yazar H.G. Wells de yer alıyordu. Filmde H.G. Wells'i canlandıran şarkıcı Nick Cave gerçek hayatta da sıkı bir Louis Wain hayranı olup, orijinal eserlerini ofisinde sergiliyor.
En son Marvel serisinde Spider-Man: No Way Home'da izleyeceğimiz, Netflix'in Power of the Dog filmindeki performansıyla Oscar alabileceği konuşulan, Oscar adayı Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi, yetenekli oyuncu Claire Foy (The Crown, First Man) eşlik ediyor.
Oyuncular
Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi ve ünlü müzisyen Nick Cave'in sürpriz rollerinin de olduğu filmde, seslendirmen olarak Oscar ödüllü oyuncu Olivia Colman'ı duyuyoruz.
Yapımında Amazon Studios'un bulunduğu, merakla ve heyecanla beklenen LOUIS WAIN'İN RENKLİ DÜNYASI (The Electrical Life Of Louis Wain) 31 Aralık'ta sinemalarda!
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