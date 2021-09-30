Bir Kez Daha Parkelere Çıkma Zamanı: NBA 2K22 İncelemesi

Şükürler olsun, basketbol tarafında işler futboldan daha iyi. Visual Concepts, 2K20 ile fena halde tökezlese de seriyi belli bir seviyenin üstünde tutmayı daima başardı ve 2K serisi de, en azından saha içinde, son derece etkileyici bir basketbol simülasyonu olarak yerini her zaman korudu.
Yapımcı, geçtiğimiz yıl 2K21 ile bize iki farklı deneyim yaşatmıştı hatırlarsanız. Oyunun old gen versiyonu ne kadar özensiz, gereksiz ve problemli ise, next gen versiyonu da bir o kadar rafine, keyifli ve sorunsuzdu. Gerçi böyle deyince nazar da değdirmişiz, minicik sorunlar sene boyunca devam etti ve VC, bir kez daha bunları düzeltmek için en küçük bir çaba göstermedi. Mesela, MyNBA moduna lig genişlemesi ile başlarsanız ve 6 takım eklemek istiyorsanız, online kayıtları zorunlu tutuyordu oyun. Maç içinde ufacık bir bağlantı dalgalanması da oyunun crash olması ve maça en baştan başlamanız demekti. Tüm yıl boyunca bunun düzeltilmesini bekledik ve hiçbir şey yapılmadı.
Devrim değil evrim?
Oyunun grafiksel açıdan zaten oldukça iyi bir noktada olduğu malumunuz, bu sene de her şey biraz daha cilalanmış, zaten başarılı olan sunum daha da iyileştirilmiş ve -PlayStation 5 için konuşuyoruz- ekranda gördüğünüz şeyi gerçek bir basketbol maçından ayırmanız biraz daha güçleşmiş.
Yeniliklere de modlar üzerinden bakmak gerekecek, kişisel favorim olan MyNBA/ MyLeague/MyGM üzerinden başlayalım dilerseniz. İlk baktığınızda aynı gibi gözükse de işin bu tarafında oyun keyfinizi artıracak nice detay var. Birincisi de yıllardır hiçbir değişim geçirmemiş MySTAFF kısmı ve antrenmanların yeni özellikler, yeni detaylarla zenginleştirilmiş olması. Eskiden de koçlarımızın özellikleri, perkleri ve sistemleri olurdu ancak oyuna etkisi ne kadardı derseniz, bu sorunun yanıtını net olarak vermek güç.
2K22'de kullanabileceğiniz staff sayısı artmış (uyku doktoru, fizyoterapist falan var), koçlarınızın kişisel ve teknik özellikleri çok daha baskın hale gelmiş ve mevcut stafflara da daha fazla özellik eklenmiş. Sonucu oldukça başarılı bulduk, en azından doğru adımdayız ama bizce oyundaki lisanslı staff havuzunun genişletilmesi gerekiyor. İlk seneden regenlerle başlamak hoş değil. Kişisel antrenmanlar eski haline çok benzemekle beraber ufak dokunuşlar var ve en önemlisi, sezon içerisinde bu antrenmanların oyuncunuza etkisini daha net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz.
Koçlara eklenen yeni özellikler ise takım antrenmanları kısmında kendisini gösteriyor. Yardımcı koçlarınız sizin için haftalık programlar hazırlıyor ve bunu da kendi oyun bilgileri ve takımın sistemi dahilinde yapıyorlar. Elbette ince ayarlar yapmanız mümkün ama en güzeli, sağ alt köşede takımın kondisyon ve yorgunluk derecesini görebiliyor olmak. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak artık daha kolay. Bir de küçük bir detay ama, lig genişlemesinde halihazırda olan takımlar nihayet elden geçirilmiş. Oyunun açık ara en boş bırakılmış yeriydi, şimdi üç yeni takım şablonu sizi bekliyor. Tabii isterseniz oyuncular tarafından yaratılan takımları da indirebilirsiniz ama burası halen indirirken yavaş çalışıyor ve bizim bildiğimiz Visual Concepts bunu sene boyunca düzeltemez. Hodri meydan.
Biraz da saha içine
Açık konuşmak gerekirse burası çok problemsizdi. MyCareer modundan bahsetmiyoruz, orasının kendisine has dinamikleri ve problemleri var ama basketbol simülasyonuysa olay, 2K21 bu konuda zaten çok iyiydi. 2K22 de eldekileri hafifçe elden geçirmiş ve "istatistik kağıdında yazmayan istatistikleri" size daha fazla hissettirir olmuş. Ne peki bunlar?
Oyuncu zekası, saha görüşü, yardım savunması, switchlere verdikleri tepki. Normalde istatistiklere vurduğunuzda gayet sıradan bir adam gibi gözüken Talen Horton-Tucker'ın oyuna kattıklarını bu kadar hissettirebilmek gerçekten büyük iş. Ya da Milwaukee'nin Khris Middleton kenardayken nasıl başka bir takıma dönüştüğünü, PJ Tucker'ın neden yıllardır ligde olduğunu anlatabilmek. 2K22 bu saha içi hikayeler konusunda çok ama çok başarılı.
Bir diğer önemli konu, blok mekaniklerinin elden geçmesi. Hatırlayacaksınız, saha yerleşimine hakim olduğunuzda blok yapmak aşırı kolaylaşıyor ve genellikle istatistikleri parçalayıp simülasyon tadına zarar veriyordunuz. Bir diğer sorun da boş adamı bulmanın oyuncunun özelliklerine nadiren bakması ve pass görüşü 26 olan dört numaranızla 3.5 asist ortalaması tutturabilmekti. Bu sene savunmalar çok daha zeki ve top da kolay geçmiyor, bizden söylemesi. Azıcık hovardalık yaptığınızda çılgın top kayıpları yapıyorsunuz. MyCareer sevenler için bu değişiklikler pek de olumlu gelmeyebilir, bilmiyoruz ama basketbolu "simüle edilmiş" haliyle görenler fena halde keyif alacak. WNBA modu da geri dönüyor ama maalesef önemli değişiklikler yok. Burası için ne yapılabilir, lise Leslie gibi eski efsanelerin olduğu takımlar eklenebilir mi, bizce bir düşünülmesi gerek.
MyTeam ve MyCareer
Geldik gencoların en sevdiğimiz modlara. MyTeam'i artık buralara rahatlıkla yazabiliyoruz çünkü bu sene eklenen sezon mantığı, günlük ve haftalık hedefler ile beraber, bu mod FUT olmak yönünde ciddi adımlar attı. Üstelik -nazar değmesin- sizi yormuyor, saatlerce uğraştırmıyor ve oldukça da bonkör. Günlük olarak girerek alacağınız ödüllerin yanında maçlardan kazandıklarınızla bile hiç para harcamadan, hayallerinizdeki takımı kurabilirsiniz.
MyCareer da bir kez daha yeni bir hikayeyle gelmiş ve Youtuberlık ile basketbolculuk arasında gidip gelen bir genconun hikayesini anlatıyor bizlere ama sürpriz, bu sefer daha az geçilemeyen sinematik ve daha fazla aksiyon ile. Sağa sola çok takılmadan oyununuza bakabilir veya sosyallikle, sosyal medya etkileşimi ile, türlü hokkabazlıklar ile dikkat çekip, kendi markanızla NBA'e geçiş yapabiliyorsunuz. Bu taraf elbette VC kullanımını azdırmak için yapılmış ama seçenek sunulmasını keyifli bulduk. Hala OVR 80 bir oyuncu olmak için eskisi kadar maç yapmanız gerekiyor ama arada kaybettiğiniz zamanı azaltmak çok mümkün. The City elden geçirilmiş, diğer oyuncularla sosyalleşip üstünüze başınıza bir şeyler alabileceğiniz multiplayer hub fokur fokur kaynıyor ve maalesef şu modda halen kadın basketbolcu olarak başlama şansı yok. WNBA modu buna izin verecek kadar detaylı, sizi durduran ne yahu?
Son sözler
Yani kafamız çok karışıktı bu yazıyı yazarken. 2K21 sahibi olanların 2K22 almaları gerekiyor mu, açıkçası buna net bir cevap veremedik. Cüzdan durumu burada önemli etken pek tabii. Zira neticede 2K22 bir mucize yaratmıyor ve eski oyunun üzerine doğru eklemeleri yaparak kendisini cazip göstermeye çalışıyor. Peki, bunu başarıyor mu; bizce ne beklediğinize bağlı.
CHIP Online Notu: %83
+ Saha içindeki simülasyon ögeleri nefes kesici
+ Başarılı sunum ve soundtrack
+ MySTAFF geliştirmeleri tam yerinde
+ MyCareer alternatifli yollar sunuyor
- MyCareer'da saça başa önem verirseniz para yetiştiremezsiniz
- Geçen yılki oyunu bırakıp buna başlamak için yeterince sebep sunmuyor
- 3 - 4 yıldır süregelen minik sorunlar var
Kürşat Zaman
Künye
- Yapım Visual Concepts
- Dağıtım 2K Sports
- Tür Spor
- Platform PS5, PS4, PC, Switch, Xbox Series X - S, Xbox One
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