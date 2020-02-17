LPG'li araç sayısı artıyor mu? İşte LPG'li araç istatistikleri

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'de son 10 yılda LPG'li araç sayısı ikiye katlandı . Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2019 bülteni yayınlandı. İşte bültenden veriler..