Lupin dizisinin konusu ne? Bridgerton ve Queen's Gambit'i geçti

Netflix'in 8 Ocak'ta yayına giren yeni Fransa yapımı dizisi Lupin, akış hizmetinin tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmış durumda. Dizi, şu anda Almanya, İtalya, Türkiye, ABD, İspanya ve daha bir çok ülkede en çok izlenenler listesinin tepesine yerleşmiş durumda. Yapılan tahminler, Lupin'in 28 gün sonunda 70 milyon hanede izleneceğini gösteriyor. Peki, Lupin dizisinin konu ne? Lupin'in oyuncuları kimler? İşte Lupin'le ilgili detaylar:
Öncelikle Lupin'in eriştiği 70 milyon hanenin ne kadar önemli bir rakam olduğunu anlamak için, diğer bazı hit yapımlara göz atmakta yarar var. Örneğin Bridgerton, aynı süreyi 63 milyon hane ile geride bırakıyor. Queen's Gambit ise, 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlendi.
Ayrıca Lupin, bu başarısı ile Fransız yapımları arasında ilk sırayı çoktan almış durumda. Başka bir deyişle Lupin, bugüne de Netflix'te yayınlanan en çok izlenen Fransa yapımı olma unvanını eline geçirdi bile.
5 BÖLÜMÜ YAYINLANDI
İlk kısmı yayınlanan ve şimdilik 5 bölümden oluşan Lupin, ortalama 45 dakika uzunluğunda bölümlere sahip. Dizi, Rotten Tomatoes üzerinde yüzde 93 puanını almayı başarırken, IMDB'nin verdiği puan 7.8.
LUPIN DİZİSİNİN KONUSU NE?
"Bir hazinenin size bırakıldığını hayal edin; benim yaşadığım buydu. Daha çocukken bir servete kondum. Günün birinde biri hayatıma girdi ve her şeyini bana bıraktı. İnanılmaz zenginler, sınırsız kaynaklar ve tadını çıkartacağım bir hayat... Bana bıraktığı kitap bir hikayeden çok daha fazlasıydı...
Netflix'in çok izlenen dizisi Lupin'in fragmanında bu sözler yer alıyor. Peki, Lupin dizisinin konusu ne? Netflix'in internet sitesinde dizinin konusu için şu ifadeler yer alıyor: "Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar..."
Dizinin başrollerinde Can Dostum'dan da hatırlanan Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme yer alıyor. Fransa yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Louis Leterrier oturuyor.
LUPIN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
- Omar Sy
- Ludivine Sagnier
- Clotilde Hesme
- Nicole Garcia
- Hervé Pierre
- Soufiane Guerrab
- Antoine Gouy
- Fargass Assandé
- Vincent Londez
- Shirine Boutella
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