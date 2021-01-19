Lupin dizisinin konusu ne? Bridgerton ve Queen's Gambit'i geçti

Netflix'in paylaştığı verilere göre ilk ayın sonunda 70 milyon haneye ulaşan 'Lupin' dizisi izlenme rakamlarıyla The Queen's Gambit ve Bridgerton'ı geride bıraktı. Peki, Lupin dizisinin konu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...