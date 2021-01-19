Lupin dizisinin konusu ne? Bridgerton ve Queen's Gambit'i geçti

Netflix'in paylaştığı verilere göre ilk ayın sonunda 70 milyon haneye ulaşan 'Lupin' dizisi izlenme rakamlarıyla The Queen's Gambit ve Bridgerton'ı geride bıraktı. Peki, Lupin dizisinin konu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Netflix'te Lupin fırtınası

Netflix'in 8 Ocak'ta yayına giren yeni Fransa yapımı dizisi Lupin, akış hizmetinin tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmış durumda. Dizi, şu anda Almanya, İtalya, Türkiye, ABD, İspanya ve daha bir çok ülkede en çok izlenenler listesinin tepesine yerleşmiş durumda. Yapılan tahminler, Lupin'in 28 gün sonunda 70 milyon hanede izleneceğini gösteriyor. Peki, Lupin dizisinin konu ne? Lupin'in oyuncuları kimler? İşte Lupin'le ilgili detaylar:

Öncelikle Lupin'in eriştiği 70 milyon hanenin ne kadar önemli bir rakam olduğunu anlamak için, diğer bazı hit yapımlara göz atmakta yarar var. Örneğin Bridgerton, aynı süreyi 63 milyon hane ile geride bırakıyor. Queen's Gambit ise, 28 gün içerisinde 62 milyon hanede izlendi.

Ayrıca Lupin, bu başarısı ile Fransız yapımları arasında ilk sırayı çoktan almış durumda. Başka bir deyişle Lupin, bugüne de Netflix'te yayınlanan en çok izlenen Fransa yapımı olma unvanını eline geçirdi bile.

5 BÖLÜMÜ YAYINLANDI

İlk kısmı yayınlanan ve şimdilik 5 bölümden oluşan Lupin, ortalama 45 dakika uzunluğunda bölümlere sahip. Dizi, Rotten Tomatoes üzerinde yüzde 93 puanını almayı başarırken, IMDB'nin verdiği puan 7.8. 

LUPIN DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Bir hazinenin size bırakıldığını hayal edin; benim yaşadığım buydu. Daha çocukken bir servete kondum. Günün birinde biri hayatıma girdi ve her şeyini bana bıraktı. İnanılmaz zenginler, sınırsız kaynaklar ve tadını çıkartacağım bir hayat... Bana bıraktığı kitap bir hikayeden çok daha fazlasıydı...

Lupin | Official Trailer | NetflixLupin | Official Trailer | Netflix
As a teenager, Assane Diop's life was turned upside down when his father died after being accused of a crime he didn’t commit. 25 years later, Assane will use "Arsène Lupin, Gentleman Burglar" as his inspiration to avenge his father. A Netflix Original Series only on Netflix, January 8. SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Lupin | Official Trailer | Netflix Inspired by the adventures of Arsène Lupin, gentleman thief Assane Diop sets out to avenge his father for an injustice inflicted by a wealthy family.

Netflix'in çok izlenen dizisi Lupin'in fragmanında bu sözler yer alıyor. Peki, Lupin dizisinin konusu ne? Netflix'in internet sitesinde dizinin konusu için şu ifadeler yer alıyor: "Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar..." 

Dizinin başrollerinde Can Dostum'dan da hatırlanan Omar Sy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme yer alıyor. Fransa yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Louis Leterrier oturuyor.

LUPIN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Omar Sy
  • Ludivine Sagnier
  • Clotilde Hesme
  • Nicole Garcia
  • Hervé Pierre
  • Soufiane Guerrab
  • Antoine Gouy
  • Fargass Assandé
  • Vincent Londez
  • Shirine Boutella
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