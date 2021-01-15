Netflix'e yeni interaktif film: Animals on The Loose: A You vs Wild Movie

Netflix'in yeni interaktif dizisi Animals on The Loose: A You vs Wild Movie geliyor. Black mirror bandersnatch ile yakalanan başarı bu film ile sürdürülmek isteniyor. Gelişen teknoloji ile birlikte interaktif video özelliğini kullanan dizi ve filmler, izleyicisine senaryoya müdahele etme olanağı sunuyor. İzleyici de bu seçeneklerden istediği birisine tıklayarak tercihini yapıyor. Tercihin yapılmasından sonra dizinin akışı izleyicilerin tercihi doğrultusunda devam ediyor.
Dijital içerik platformu Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin resmi fragmanını ve ilk kareleri paylaştı.
ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bear Grylls'le maceradan maceraya koşacağınız bu film, 16 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşuyor.
ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE KONUSU NEDİR?
Vahşi hayvanlar, tehlikeli böcekler ve yüksek tepeler... Bear Grylls, şimdiye kadarki en destansı macerasıyla geri dönüyor ve her görevi nasıl tamamlayacağına siz karar veriyorsunuz.
Bir safari bölgesinde elektrik kesintisi olduğunda, sorunu çözmesi için Bear Grylls çağrılır ama Bear Grylls'in sizin yardımınıza ihtiyacı var.
Durum çok ciddi: kaçan bir aslan yakındaki bir köye doğru gidiyor, bir babun serbest kaldıktan sonra falezlere doğru ilerliyor ve daha fazla hayvan kaçmadan önce kontrolün yeniden sağlanması gerekiyor.
ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE FRAGMANI
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