Netflix'e yeni interaktif film: Animals on The Loose: A You vs Wild Movie

Netflix içeriklerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin resmi fragmanı ve ilk kareleri paylaşıldı. İşte Netflix'e yeni bir soluk getirmeye hazırlanan filmin detayları...

Netflix'e yeni interaktif film: Animals on The Loose: A You vs Wild Movie

Netflix'in yeni interaktif dizisi Animals on The Loose: A You vs Wild Movie geliyor. Black mirror bandersnatch ile yakalanan başarı bu film ile sürdürülmek isteniyor. Gelişen teknoloji ile birlikte interaktif video özelliğini kullanan dizi ve filmler, izleyicisine senaryoya müdahele etme olanağı sunuyor.  İzleyici de bu seçeneklerden istediği birisine tıklayarak tercihini yapıyor. Tercihin yapılmasından sonra dizinin akışı izleyicilerin tercihi doğrultusunda devam ediyor.

Dijital içerik platformu Netflix, Animals on The Loose: A You vs Wild Movie'nin resmi fragmanını ve ilk kareleri paylaştı.

ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bear Grylls'le maceradan maceraya koşacağınız bu film, 16 Şubat'ta Netflix'te izleyiciyle buluşuyor.

ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE KONUSU NEDİR?

Vahşi hayvanlar, tehlikeli böcekler ve yüksek tepeler... Bear Grylls, şimdiye kadarki en destansı macerasıyla geri dönüyor ve her görevi nasıl tamamlayacağına siz karar veriyorsunuz.

Bir safari bölgesinde elektrik kesintisi olduğunda, sorunu çözmesi için Bear Grylls çağrılır ama Bear Grylls'in sizin yardımınıza ihtiyacı var.

Durum çok ciddi: kaçan bir aslan yakındaki bir köye doğru gidiyor, bir babun serbest kaldıktan sonra falezlere doğru ilerliyor ve daha fazla hayvan kaçmadan önce kontrolün yeniden sağlanması gerekiyor.

ANIMALS ON THE LOOSE: A YOU VS WILD MOVIE FRAGMANI

Animals on the Loose: A You vs. Wild Interactive Movie | Official Trailer | NetflixAnimals on the Loose: A You vs. Wild Interactive Movie | Official Trailer | Netflix
When there’s a power outage at a safari reserve, Bear Grylls is called and he needs your help. The situation is dire: an escaped lion is headed for a nearby village; a baboon has broken free and is going towards the sea cliffs, and the power must be restored before more animals escape. Animals on the Loose: A You vs. Wild Interactive Movie, launches globally on February 16. Watch Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie, only on Netflix: SUBSCRIBE: About Netflix: Netflix is the world's leading streaming entertainment service with over 195 million paid memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. Animals on the Loose: A You vs. Wild Interactive Movie | Official Trailer | Netflix When wild animals escape from a sanctuary, Bear Grylls — and you — must pursue them and secure their protective habitat. An interactive special.

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