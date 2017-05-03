Mac Kullanıcılarını Hedef Alan Dok, Can Yakıyor!
Windows her zaman zararlıların hedefinde. Ama bu, Mac kullanıcılarının yüzde yüz güvende olduğu anlamına gelmiyor. İşte yeni Mac tehlikesi Dok!
Windows kullanıcıları her zaman dikkatli olmak zorundalar, çünkü işletim sistemleri sürekli olarak en kötü virüslerin ve kötü amaçlı yazılımların hedefi altında. Ancak ortaya yeni çıkan tehdit bu sefer Apple kullanıcılarını ilgilendiriyor.
Check Point Technologies tarafından Doc ismi verilen yeni trojan, hem Mac'in entegre virüs kalkanını aşabiliyor, hem de üçüncü parti anti-virüs yazılımları yok sayabiliyor. Bir kez kök saldıktan sonra virüs bilgisayarınızın tüm çevrim-içi dijital iletişimini izleyebiliyor, HTTPS üzerinden olanları bile.
Bulaşma yolu olarak oltalama tekniğini kullanıyor, zip iliştirilmiş bir e-posta ile ilk adımı atan trojan, indirilip açıldığında sahte bir OS güncellemesi olarak kendini sunuyor. Sisteme bulaştıktan sonra tamamen görünmez şekilde işlemeye başlıyor.
"Dok Dok", kim o?
Eski ama güvenli olan tavsiye her zamanki gibi şimdi de işe yarayacaktır: tanımadığınız adreslerden gelen şüpheli e-postalara yaklaşırken çok dikkatli olun, özellikle de bir dosya iliştirilmişse. Check Point'in açıklamasına göre malware genel olarak Avrupalı kullanıcıları hedef alıyor.
Dok bu yıl Mac kullanıcılarını hedef alan ilk malware değil. Şubat ayında Rusyalı hacker'lar Xagent yazlımını değiştirerek Apple donanımına uyumlu hale getirmişlerdi. Virüs devreye girdiğinde bilgisayarda bulunan iPhone yedeklemelerini ve çevrim-içi hareketleri takip edebiliyordu.
Eğer kapınızı çalan Dok'u istemeden içeri davet ettiğiniizi düşünoyrsanız iMore'un paylaştığı adımları izlemenizi tavsiye ediyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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