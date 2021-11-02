Mac'lerde Neden Face ID ve Dokunmatik Ekran Yok? Apple Açıkladı!

Apple, kendi yonga setini kullanan yeni iMac'ler ve yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarları piyasaya sürdü, ancak Mac serisinde henüz bulunmayan, iki sık istenen özellik hala duruyor: Dokunmatik ekranlar ve Face ID desteği .
Wall Street Journal'ın Apple yöneticileri Tom Boger ve John Ternus ile yaptığı röportajda en son bilgisayarlarda bu özelliklerin her ikisinin de eksikliği soruldu, ancak yetkililer negatif yanıt verdiler. Görünüşe göre Face ID ve dokunmatik ekranların Mac serisine dahil edilmesi düşünülmüyor.
Boger, Mac klavyesinde Touch ID'ye sahip olmanın Face ID'den daha uygun olduğunu çünkü elleriniz zaten oraya yerleştirilmiş olduğunu söylüyor. Dokunmatik ekranlar söz konusu olduğundaysa, Apple'ın iPad satışlarını etkileyebilecek hiçbir şey yapmak istemediği görülüyor.
Ternus'a göre iPad, "Dünya'nın en iyi dokunmatik bilgisayarı", Mac ise "doğrudan giriş için tamamen optimize edilmiş bir ürün."
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