Mac'lerde Neden Face ID ve Dokunmatik Ekran Yok? Apple Açıkladı!

Apple, Mac bilgisayarlarında neden Face ID ve dokunmatik ekran olmadığını açıkladı...

Mac'lerde neden Face ID ve dokunmatik ekran yok?

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Mac'lerde Neden Face ID ve Dokunmatik Ekran Yok? Apple Açıkladı!

 

 