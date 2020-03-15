Web'in Babasından, Kadınlara Karşı Cinsel Ayrımcılık Uyarısı

Web'in 31. doğumgünü için yayınlanan bir açık mektupta, web'in babası olarak bilinen Tim Berners-Lee, erişim eksikliği ve online taciz tehditlerinin, kadınlara karşı ayrımcılığı güçlendirdiği konusunda uyarıda bulundu. Kadın hakları ve eşitliğin "sağlıklı bir toplum için temel" oluşturduğunun altını çizen Berners-Lee, kadın-erkek herkesin bu konuda endişelenmesi gerektiğini söyledi.
2020 yılı, Pekin Komisyonu Kadınların Durumu Konferansı'nın (Beijin Commission Status of Women Conference) 25. yılı olması ve BM'nin cinsiyet eşitliği için belirlediği 2030 hedefine sadece on yıl kalmış olmasından dolayı kadın hakları için önemli bir yılı işaret ediyor. Bu yüzden de Berners-Lee, hükümetlerin ve teknoloji firmalarının kadın hakları kuruluşları ile daha derin bir şekilde beraber çalışmalarını istiyor.
Berners-Lee ve Web Foundation (Web Vakfı) tarafından bu mektup içerisinde pek çok farklı sorun ele alınmış olsa da, bunların belki de en önemlilerinin arasında, erkeklerin web'e erişim oranının kadınlara göre ortalama %21 daha fazla olması ve cinsiyet tabanlı online tacizler ve şiddet yer alıyordu.
Web Foundation ve World Association of Girl Guides and Girl Scouts tarafından yapılan araştırmaya göre, ankete katılan genç kadınların yarısından fazlası internet üzerinde cinsel taciz, tehdit mesajları veya özel fotoğrafların izinleri olmadan paylaşılmasını da içeren çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmış. Online şiddet sadece kadınların internetten uzaklaşmalarına değil, aynı zamanda iş ve eğitim alanlarından da uzaklaşmalarına sebep olabiliyor.
Berners-Lee'nin dikkat çektiği, kadınlara karşı ayrımcılık örneklerinin belki de en önemlisi ise, genellikle taraflı verilerden oluşturulan AI algoritmalarında gizli olan ayrımcılık. İddiasına göre, bunun sonucu olarak pek çok otomatik sistem kadınlardan önce erkeklere hizmet veriyor ve bu da teknolojinin toplumun geneline hizmet etmediği anlamına geliyor.
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