Elon Musk, Çin ve Tesla Arasındaki Anlaşmazlık Hakkında Açıklama Yaptı

Elon Musk'tan Çin ve Tesla arasındaki anlaşmazlık hakkınca ilginç açıklamalar geldi. Musk, araçları Çin'e karşı casusluk yapmak için kullanılırsa firmanın kapatılacağını söyledi.