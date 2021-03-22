Elon Musk, Çin ve Tesla Arasındaki Anlaşmazlık Hakkında Açıklama Yaptı

Elon Musk, China Development Forum ile video bağlantısı aracılığıyla konuşurken Çin'in askeri ve hükumet makamlarının, Tesla araçlarının casusluk yapmakta kullanıldığı iddiası sonucu yasaklaması raporlarından bahsetti. Musk, yaptığı açıklamada eğer Tesla araçları Çin'de casusluk için kullanılırsa, şirketini kapatmak zorunda kalacağını söylüyor.
The Wall Street Journal, Cuma günü yayınlanan haberinde Çin'in askeri, hükumet ve "hassas endüstrilerde devletin sahip olduğu kurumlarda" çalışan kişilerin Tesla sürmelerinin yasaklandığını bildirmişti. Journal, Çin'in Tesla'nın sürekli kayıt yapan harici kameralarının fotoğraf çekmek ve ABD'ye geri göndermek için kullanılabileceğinden endişelendiğini ve bu yüzden yasak kararı aldığını belirtmişti. Elon Musk'ın, bu açıklama ile Çinli yetkilileri rahatlatmak istediği kesin.
Çin, Tesla ve elektrikli araçlar için devasa bir pazar ve Reuters'ın söylediğine göre otomobil üreticisi, geçtiğimiz yıl ülkede 147.445 araç sattı. Bu da küresel toplamının yüzde 30'una denk geliyor.
Bloomberg'in belirttiği üzere Tesla ve lideri Musk, Çinli yetkililere karşı ABD'dekilere göre farklı bir tutuma sahip. Örneğin geçtiğimiz ay Tesla, çalışanlarından birinin, Çin'in elektrik şebekesini bir müşterinin aracına hasar vermekle suçladığı için özür dilemişti.
Musk ve Tesla, ABD'li yetkililere verdikleri cevaplarda çok daha agresif gözüküyor. Hatta CEO bir seferinde Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ile bir telefon görüşmesinde telefonu kurulun başkanının suratına kapatmıştı ve geçtiğimiz yıl da Tesla'nın Fremont tesisinin yer aldığı Alameda County, Kaliforniya'daki yetkililerle bir tartışmaya girmişti.
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