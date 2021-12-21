Yerli Otomobilimiz TOGG, Yeni Logosu ile İlk Kez Görüldü!

27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig'e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan 'Togg' ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de geçtiğimiz günlerde yapmıştı.
Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH'nin logo tasarımı en yüksek puanı alarak, Togg'un logosu olarak seçildi.
TOGG Logosunun Anlamı
Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.
Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.
TOGG, Yeni Logosuyla İlk Kez Görüldü
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde de banttan indirilmesi hedeflenen yerli otomobil, yeni logosuyla araç üzerinde ilk defa görüldü.
#YenilikŞimdi#Togg pic.twitter.com/0ca9V4XRTy— Togg (@TOGG2022) December 21, 2021
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