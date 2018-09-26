MacOS Mojave'de Kritik Bir Açık Yakalandı

Yeni fark edilen bu güvenlik açığı, MacOS Mojave kullanıcılarının bilgilerinin risk altında olduğunu ortaya koydu!

MacOS Mojave'de Kritik Bir Açık Yakalandı

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