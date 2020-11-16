Makyajlı Peugeot 3008, Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Peugeot, yeni makyajlı 3008 modelini geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden tanıtmıştı. Marka, yeni modelini ülkemizde resmen satışa çıkardı. İşte Makyajlı Peugeot 3008 fiyatı ve özellikleri...

Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlı Peugeot 3008, iki ay gibi kısa bir sürenin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Makyajlanan Peugeot 3008 daha dinamik ve modern bir görünüme kavuşmuş. Türkiye'de dört farklı donanım seviyesi ile satılacak. İşte Makyajlı Peugeot 3008 fiyatı ve özellikleri...

MAKYAJLI PEUGEOUT 3008 ÖZELLİKLERİ

Makyajlı Peugeot 3008'in iç mekanında görsel açıdan oldukça küçük bir değişim bulunuyor. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı alanda, dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğradı ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı yerleştirildi.

Ön bölümde yoğunlaşan makyaj sonrasında 3008'in duruşu 508 ve 2008'in bir birleşimi gibi olmuş.

Makyajlı Peugeot 3008'in arka bölümündeki değişim öndeki kadar yoğun değil. Fransız üretici bu alandaki stop grubunu elden geçirmiş ve Full LED aydınlatmaların daha modern görünmesini sağlamış.

Tamamı turbo beslemeye sahip üç motor seçeneği sunulan 3008'in benzinli üniteleri 1.2 ve 1.6 litre hacimli. Sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üretebilen araçların yanında 1.5 litre hacimli dizel ünite, 130 beygir gücüyle yer alıyor. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

MAKYAJLI PEUGEOUT 3008 FİYATI NE KADAR?

Active Prime, Allure, GT Selection ve GT isimli dört donanım paketiyle satışa sunulan 3008'in fiyatları, benzinli modellerde 423.000 TL dizellerdeyse 440.000 TL'den başlıyor. Her iki durumda da GT paketiyle fiyat 535.000 TL'ye çıkıyor. Tam fiyat listesi şu şekilde:

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Volvo'dan ilginç test! Araçları 30 metreden aşağı attı! İşte sonuç
Avrupa'da İlk Kez Görüldü: Bir Fareden Bir İnsana Hanta Virüsü Bulaştı!
2021 Yılında Yeni Bir iPhone SE Tanıtılacak mı? Görünüşe Göre Hayır!
Dikkat; Spoiler İçerir: Samsung Galaxy S21 Serisi Çok Net Sızdı!
Hologram Ekranları İçin Dev Bir Adım Daha

 

 