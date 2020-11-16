Makyajlı Peugeot 3008, Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı ve özellikleri

Makyajlı Peugeot 3008, iki ay gibi kısa bir sürenin ardından Türkiye'de satışa sunuldu. Makyajlanan Peugeot 3008 daha dinamik ve modern bir görünüme kavuşmuş. Türkiye'de dört farklı donanım seviyesi ile satılacak. İşte Makyajlı Peugeot 3008 fiyatı ve özellikleri...
MAKYAJLI PEUGEOUT 3008 ÖZELLİKLERİ
Makyajlı Peugeot 3008'in iç mekanında görsel açıdan oldukça küçük bir değişim bulunuyor. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı alanda, dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğradı ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı yerleştirildi.
Ön bölümde yoğunlaşan makyaj sonrasında 3008'in duruşu 508 ve 2008'in bir birleşimi gibi olmuş.
Makyajlı Peugeot 3008'in arka bölümündeki değişim öndeki kadar yoğun değil. Fransız üretici bu alandaki stop grubunu elden geçirmiş ve Full LED aydınlatmaların daha modern görünmesini sağlamış.
Tamamı turbo beslemeye sahip üç motor seçeneği sunulan 3008'in benzinli üniteleri 1.2 ve 1.6 litre hacimli. Sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üretebilen araçların yanında 1.5 litre hacimli dizel ünite, 130 beygir gücüyle yer alıyor. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.
MAKYAJLI PEUGEOUT 3008 FİYATI NE KADAR?
Active Prime, Allure, GT Selection ve GT isimli dört donanım paketiyle satışa sunulan 3008'in fiyatları, benzinli modellerde 423.000 TL dizellerdeyse 440.000 TL'den başlıyor. Her iki durumda da GT paketiyle fiyat 535.000 TL'ye çıkıyor. Tam fiyat listesi şu şekilde:
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