Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğiniz Bir Otomobile 79.000 Dolar Verir misiniz?

Başta küçük markalar olmak üzere, giderek daha fazla otomobil üreticisi araçlarını ön siparişler aracılığıyla satışa sunmaya başladı. Bu, özellikle Tesla'nın Model 3 rezervasyonlarında gördüğümüz gibi, uzun bir süre hakkında çok az bir şey bildiğiniz aracınızı beklemenizle sonuçlanabilen ve müşteri için oldukça riskli gözüken bir durum.
Ön siparişlere şans veren en son otomobil üreticisi ise, Fisker Karma (Revero GT) ile tanınan Karma Automotive gibi gözüküyor. Ancak burada çok önemli bir detay bulunuyor: Karma, bütün ön sipariş sürecini bir adım daha ileri götürerek tamamının fotoğrafını göstermediği bir araç için 79.000 dolarlık ön sipariş imkanı tanıyor.
Karma GSe6, markanın ilk tamamen bataryalı elektrikli aracı olarak pazarlanıyor. Ancak burada da çok az detay bulunuyor ve bu detaylar şunlarla sınırlı durumda: Temel olarak Revero GT'yi baz alan bir alüminyum kasa olacak, tek pedallı sürüş mümkün olacak, adaptif farlar bulunacak, direksiyon dokunmatik geri bildirim sunacak, Seviye 2 otonom sürüş yeteneğine sahip olacak (ki 2020 yılında lüks bir araç için bunun artık neredeyse standart olduğu söylenebilir) ve parçalar Kaliforniya'da bir araya getirilecek.
GSe6'nin güç aktarım sistemi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve söz konusu olan firmanın, başarısız olan bir başka firmadan aldıkları ve başka bir firmanın motorunu kullanan bir aracı yıllar boyunca en az değişikle üreten bir firma olduğu düşünülürse, bunun endişe verici olduğu söylenebilir. Ayrıca firmanın son zamanlarda finansal durumunun da şüpheli olduğunu eklerseniz, durumun tedirgin ediciliği daha da artıyor.
Karma, Nisan ayında Revero'nun GTE adı verilen bir elektrikli sürümünü üretme planlarından bahsetmişti ancak bu planlar bile, özellikle 400 millik menzili (yaklaşık 650 kilometre) sebebiyle şüpheli özellikleri içermekteydi.
Karma temsilcileri, GSe6'nın temel olarak GTE'nin şu andaki sürümünün gelişmiş ve yenilenmiş bir sürümü olduğunu doğruladılar. Ayrıca henüz bir özelliğin sunulmamış olmasının sebebinin de şarj hızının, menzilin, batarya yönetim sisteminin, kapasitenin ve inverter ve ufak tasarım parçalarının henüz "%100 tamamlanmamış" olması olduğunu da doğruladılar.
79.000 dolar fiyatı ile aracın, hem Tesla Model S hem de Lucid Air ile aynı alanı hedeflediği söylenebilir ve bu durumda bile biraz pahalı gözüküyor. Ayrıca potansiyel bir alıcının şu anda bu güvenle aracı ön sipariş etmesi için ne kadar istekli olabileceği konusu biraz şüpheli.
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