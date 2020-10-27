Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğiniz Bir Otomobile 79.000 Dolar Verir misiniz?

Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğiniz ve henüz üretime bile geçmemiş olan bir otomobil için 79.000 Dolar karşılığında ön sipariş verir misiniz? Bu şirketin sizden istediği, tam olarak bu...

27 Ekim 2020 10:00

Levent Öztürk