Makyajlı Volkswagen Tiguan, Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in popüler SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonu bundan yaklaşık üç ay önce tanıtılmıştı. Makyajlı Volkswagen Tiguan şimdi de Türkiye'de satışa çıkıyor. Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan'ın özellikleri ve fiyatına bakalım:
MAKYAJLI YENİ TİGUAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
Geçtiğimiz yıl Alman üreticinin en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı yeni donanım seçeneğine sahip.
Motor 1'in haberine göre Volkswagen bu değişiklik ile birlikte giriş seviyesi versiyonu da daha fazla donanım ile tanıştırıyor. Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.
Arka kısımda yeni alt arka krom çıta ve trapez formundaki egzoz çıkışları da aracın yenilikleri arasında yer alıyor.
Benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motoru kullanan yeni Volkswagen Tiguan, dizel talep eden kullanıcılara da yine 150 bg güç üretebilen 2.0 L TDI üniteyi sunacak. İki motor seçeneği de 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile gelecek.
VOLKSWAGEN TIGUAN FİYATI NE KADAR?
Baz versiyonunun fiyatları 435 bin TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın, "eHybrid" isimli hibrit türevi ise şimdilik ülkemizde satışa çıkmadı.
- Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL
- Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL
- Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL
- Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 724 bin 700 TL
- Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 775 bin 200 TL
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