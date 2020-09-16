Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' uçuş testlerini başarıyla geçti

Türkiye'den uçan araba hamlesi geldi. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Peki, Cezeri'nin kullanımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...