Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' uçuş testlerini başarıyla geçti

Baykar tarafından geliştirilmekte olan Türkiye'nin ilk uçan arası Cezeri, ilk özgür uçuşunu gerçekleştirdi. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı.
Baykar'ın twitter hesabından paylaşılan mesajda "Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı" denildi.
Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. ??#MilliTeknolojiHamlesi ?????????? pic.twitter.com/nn9IVaXloV— BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Araba'nın uçuş testleri, 11 Eylül Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı havalanan Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.
CEZERİNİN KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti.
Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.
İLK KEZ TEKNOFEST 2019'DA TANITILMIŞTI
Cezeri Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geniş kitlelere tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019'un en öne çıkan unsurlarından biri olan Cezeri Uçan Araba, dünyanın birçok farklı ülkesinde haber olarak dikkati çekti.
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