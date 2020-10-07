Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye gelecek? Fiyatı ne kadar?

Suzuki, SX4 S-Cross'u Türkiye'de satışa sunacak. Peki Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye geliyor? Satış fiyatı ve özellikleri ile ilgili detayları anlatıyoruz...

Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye gelecek? Fiyatı ne kadar?

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, SX4 S-Cross, Türkiye'ye geliyor. Peki merakla beklenen crossover sınıfındaki otomobilin özellikleri nelerdir?

Suzuki SX4 S-Cross Özellikleri

  • 1.4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motor
  • Önden çekişli
  • 6 ileri tam otomatik şanzıman
  • LED far grubu
  • Geri görüş kamerası,
  • Isıtmalı koltuklar
  • Manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları
  • 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi
  • Anahtarsız çalıştırma özelliği
  • 8 farklı gövde renk seçeneği
  • Konfor odaklı GL Elegance adlı tek donanım seviyesi
  • Performanslı motor

suzuki

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Suzuki SX4 S-Cross Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?

Suzuki Sx4 S-Cross, Türkiye'de ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.

suzuki

Suzuki SX S-Cross Fiyatı Ne Kadar?

Suzuki SX4 S-Cross modeli, Ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.

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suzuki

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