Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye gelecek? Fiyatı ne kadar?

Suzuki, SX4 S-Cross'u Türkiye'de satışa sunacak. Peki Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye geliyor? Satış fiyatı ve özellikleri ile ilgili detayları anlatıyoruz...