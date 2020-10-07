Suzuki SX4 S-Cross ne zaman Türkiye'ye gelecek? Fiyatı ne kadar?

Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, SX4 S-Cross, Türkiye'ye geliyor. Peki merakla beklenen crossover sınıfındaki otomobilin özellikleri nelerdir?
Suzuki SX4 S-Cross Özellikleri
- 1.4 litre hacimli 140 PS güç üreten Boosterjet benzinli motor
- Önden çekişli
- 6 ileri tam otomatik şanzıman
- LED far grubu
- Geri görüş kamerası,
- Isıtmalı koltuklar
- Manuel modda direksiyondan vites kulakçıkları
- 8 inç multimedya ve navigasyon sistemi
- Anahtarsız çalıştırma özelliği
- 8 farklı gövde renk seçeneği
- Konfor odaklı GL Elegance adlı tek donanım seviyesi
- Performanslı motor
Suzuki SX4 S-Cross Ne Zaman Türkiye'ye Gelecek?
Suzuki Sx4 S-Cross, Türkiye'de ekim ayı içerisinde Suzuki showroomlarında yerini alacak.
Suzuki SX S-Cross Fiyatı Ne Kadar?
Suzuki SX4 S-Cross modeli, Ekim ayı içerisinde Türkiye'de 289 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunulacak.
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