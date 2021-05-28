Malezya'nın E-posta Altyapısı IceWarp'a Emanet

Küresel mesajlaşma ve işbirliği çözümleri sağlayıcısı olan IceWarp, Malezya'da hükümete ait olan 350 bin e-posta adresine kendi altyapısı üzerinden hizmet vermek üzere anlaşma sağladığını açıkladı. Bu e-posta adresleri daha önce Microsoft Exchange platformu üzerinde bulunuyordu.
Malezya'da önde gelen devlet kurumlarından biri olan ve federal, eyalet ve yerel hükümet organlarında kamu yönetiminin modernizasyonundan sorumlu MAMPU ((), kamu sektörünün dijital egemenliğini güvence altına almak için uzun vadeli bir hedef belirleyerek yüksek maliyetli büyük uluslararası yazılım sağlayıcılarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyordu.
IceWarp, açık standartlara dayanan ve maliyetleri düşürecek oranda verimlilik katan, mevcut müşterilerle birlikte çalışabilen kapsamlı bir iletişim platformu için tüm gereksinimleri sunarak fark yarattı. E-posta endüstrisindeki 20 yılı aşkın tecrübesiyle IceWarp, bir yandan küreselleşirken diğer yandan ortaklık ağı aracılığıyla yerel bir bakış açısını koruyarak, her işletme boyutu ve segmentinde özelleştirilmiş çözümler sunarak bu gereksinimi mükemmel bir şekilde karşıladı.
Birkaç yıldır planlama aşamasında olan proje kapsamında IceWarp 2016 yılında yaptığı Proof of Concept (Demo bir projeyi gerçek verilerle yürütmek) çalışması da gerçekleştirmişti. Proje 2021 yılında hayata geçirilmeden sadece 3 ay önce pandemi yüzünden yaşanan kapanmalar ve seyahat kısıtlamaları arasında başlatıldı. IceWarp'ın Malezya, Avustralya ve Asya Pasifik temsilcileri ile uzmanları hem Kuala Lumpur'da çalıştılar hem Orta Avrupa merkez ofislerinden uzaktan bağlantı yöntemi ile projeyi takip ettiler ve Malezya Devlet Bilişim Teknolojileri ekibi arasında sorunsuz bir iş birliği gerçekleştirildi. Birkaç ay içinde, bin 500 TB değerinde kullanıcı verisi Microsoft Exchange'den yeni altyapıya taşındı. Mart ayının başında ise 350 bin son kullanıcı, günlerine yeni IceWarp platformunda herhangi bir kesinti veya aksaklık olmadan başladı.
IceWarp; Microsoft Exchange sistemi tarafından sağlanan Outlook birlikte çalışabilmesi, Active Directory ile senkronizasyon, e-posta ve takvim yetkilendirme gibi daha önce kullanılan tüm temel özellikleri sunmakla kalmadı, aynı zamanda verimli mobil bir çalışma ekibi için etkili bir çözüm sağlamak için önemli geliştirmeler de sundu ve altyapıyı geleceğe hazır hale getirdi. Bunlar arasında kurum üyelerinin sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilmesini sağlayan sanal konferans odaları, dosyaları şahsi özel bir bulutta güvenli bir şekilde saklarken çevrimiçi belge düzenleme ve dokümanları iş birliğine dayalı düzenleme de dahil olmak üzere tarayıcı içinden Word, Excel ve PowerPoint dosyalarıyla çalışma yetenekleri de bulunuyor. Ayrıca yine IceWarp'ın sunduğu servislerden olan TeamChat, tüm bu özellikleri tek bir güçlü gerçek zamanlı iş birliği aracında birleştirerek ekiplerin daha önce mümkün olmayan şekillerde birlikte çalışmasını sağladı. IceWarp TeamChat verileri Malezya'da kendi veri merkezinde depolamasına izin verdiği için Microsoft Teams'e göre önemli bir avantaj da sundu.
Projenin bir sonraki adımında IceWarp'ın Masaüstü Uygulaması'nın da kullanıma geçmesi planlanıyor. Hem Windows hem de macOS destekli bu uygulama sayesinde Malezya devlet kurumu, e-posta, takvim oluşturma, kişiler ve anlık mesajlaşma gibi ihtiyaçlarını bir masaüstü istemcisiyle karşılayabilir hale geliyor. Bu uygulama aynı zamanda rakibi Microsoft Outlook'un kullanım zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.
İş birliği kapsamında açıklamalarda bulunan IceWarp CEO'su Adam Paclt şunları söyledi: "IceWarp'ın yerleşik işbirliği çözümlerine en yenilikçi alternatif olduğunu kanıtlayan türünün tek örneği e-posta, sohbet ve konferans entegrasyonuna sahip TeamChat Mobile uygulamamızla özellikle gurur duyuyorum. MAMPU, Microsoft sistemleri yerine geçecek bir çözüm bulmak için çok çaba harcadı. Son beş yıldır yaptığımız geliştirmeleri dikkatle takip ettiler. En yenilikçi ve maliyet tasarrufu sağlayan şirket olarak görülmekten onur duyuyoruz. Bu projenin, hala Exchange platformuna büyük ölçüde bağımlı olan diğer hükümetler için önemli bir örnek olacağına inanıyoruz."
Kamu yönetiminde teknoloji satın alımları için doğru kriterleri belirlemek, tek satıcıya bağımlı kalmayı önlemek, e-devlet çözümleri geliştiricileri arasında adil rekabeti teşvik etmek ve kamu bütçelerinden en iyi şekilde yararlanmak için önemli adımlar olarak karşımıza çıkıyor. IceWarp, bir yandan yerleşik platformlar arasındaki boşluğu etkin bir şekilde kapatarak, diğer yandan hem teknik hem de bakım açısından hala eksik olan açık kaynaklı ürünlerle büyük piyasa oyuncularına yeni bir alternatif sunuyor. Kamu sektörü için gelişmekte olan bir yazılım sağlayıcısı olan IceWarp, e-devlet girişimlerini desteklemek ve akıllı şehirlerin evrimini sadece Malezya'da değil, tüm dünyada güçlendirmek için açık standartlar ve birlikte çalışma ilkelerini benimsiyor.
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