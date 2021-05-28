Windows 10 Ekran Klavyesine Android Özelliği Geliyor!

Windows 10'un ekran klavyesi, Android'in muhteşem fikirlerinden birini ödünç almaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Windows 10 ekran klavyesinde değişiklik yapabilir

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