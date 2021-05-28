Windows 10 Ekran Klavyesine Android Özelliği Geliyor!

Windows 10, dokunmatik ekranlı cihazlarda yazmanıza izin veren bir ekran klavyesiyle birlikte geliyor ve bu klavye, yılın ilerleyen günlerinde yayınlanacak olan Windows 10 Sun Valley güncellemesinde büyük bir revizyona girecek gibi görünüyor.
Windows Latest'ın haberlerine göre, Windows 10 21H2 olarak da bilinen ve bu yılın ilerleyen günlerinde çıkacak olan Sun Valley güncellemesi, tıpkı Android'de yapabildiğiniz gibi özel arka planlar eklemenize ve Android cihazlarda ekran klavyelerinde (Microsoft'a ait SwiftKey dahil) olduğu gibi klavyenin görünümünü değiştirmenize olanak tanıyan yeni özelleştirme seçenekleri getirecek.
Güncellemenin erken bir sürümüne sahip olan Windows Latest, klavyenin hem açık hem de koyu temaları için birkaç şık arka planı saklayan "dokunmatik klavye" adlı yeni bir klasör fark etti. Ayrıca klavyedeki tuşların renklerini de değiştirmek mümkün olacak.
Görünüşe göre Sun Valley güncellemesi ayrıca tuşların ve arka planın opaklığını değiştirmenize (yani daha şeffaf veya daha az şeffaf hale getirmenize) ve klavyenin boyutunu değiştirmenize izin verecek.
Bu yeni seçenekler, klavyeyi zevklerinize göre özelleştirmenize ve daha kişisel hale getirmenize yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle mevcut klavyenin çok büyük veya çok küçük olduğunu düşünüyorsanız, ekran klavyesini daha rahat bir şekilde kullanmanıza imkan tanıyacak.
Dahili yazım denetleyici ve metin tahmin özellikleri de daha iyi sonuçlar ve daha az karmaşık bir görünüm için geliştirilmiş durumda.
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