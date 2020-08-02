Mark Zuckerberg'in E-postalarıdan, Şaşırtıcı Bir Instagram İtirafı Çıktı

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'nin antitröst yargı üyeleri tarafından Instagram'ı satın alarak rekabeti ortadan kaldırmakla suçlanıyor.
Antitröst alt komitesi üyeleri, uzun süren bir antitröst duruşmasında Zuckerberg'in 2012'de gönderdiği epostaları, Instagram'ı bir tehdit olarak gördüğüne dair kanıt olarak gösterdi. Zuckerberg, Şubat 2012'deki bir epostasında o sırada baş mali işler görevlisi olan David Ebersman'a bir eposta göndermiş ve Insatgram, Path gibi rakip uygulamaları ne kadar parayla satın alabileceklerinden bahsetmişti. Zuckerberg, Meclis Yargı Komitesi tarafından paylaşılan epostada bu rakiplerin büyümesi halinde, kendilerini çok rahatsız edebileceğini söylüyor.
Bununla birlikte Zuckerberg, epostada bu rakiplerini rekabeti durdurmak için satın almaktan bahsetmediğini de ekliyor.
Davada Zuckerberg'in 2012'deki epostalarının sıkça gündeme geldiği ve Facebook'un Instagram ile rekabet etmek yerine, onu satın almasının sıkça konuşulduğu belirtiliyor.
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