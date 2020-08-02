Mark Zuckerberg'in E-postalarıdan, Şaşırtıcı Bir Instagram İtirafı Çıktı

Facebook'un tartışmalı CEO'su Mark Zuckerberg'in 2012'deki e-postaları, CEO'nun Instagram'ı Facebook'a karşı bir tehdit olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Zuckerberg'e göre Instagram tehdit idi

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'nin antitröst yargı üyeleri tarafından Instagram'ı satın alarak rekabeti ortadan kaldırmakla suçlanıyor.

Antitröst alt komitesi üyeleri, uzun süren bir antitröst duruşmasında Zuckerberg'in 2012'de gönderdiği epostaları, Instagram'ı bir tehdit olarak gördüğüne dair kanıt olarak gösterdi. Zuckerberg, Şubat 2012'deki bir epostasında o sırada baş mali işler görevlisi olan David Ebersman'a bir eposta göndermiş ve Insatgram, Path gibi rakip uygulamaları ne kadar parayla satın alabileceklerinden bahsetmişti. Zuckerberg, Meclis Yargı Komitesi tarafından paylaşılan epostada bu rakiplerin büyümesi halinde, kendilerini çok rahatsız edebileceğini söylüyor.

Bununla birlikte Zuckerberg, epostada bu rakiplerini rekabeti durdurmak için satın almaktan bahsetmediğini de ekliyor.

Davada Zuckerberg'in 2012'deki epostalarının sıkça gündeme geldiği ve Facebook'un Instagram ile rekabet etmek yerine, onu satın almasının sıkça konuşulduğu belirtiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Formula 1 heyecanı bu kez Britanya'da! Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta?
Tivibu'dan ve Digiturk'ten tüm üyelerine bayram hediyesi! Filmler ve diziler ücretsiz olacak
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
Günün En çok Okunanları
TV+'tan Seyircilerine Özel Bayram Hediyesi
1 Ağustos 2020: Türkiye'deki Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Mark Zuckerberg'in E-postalarıdan, Şaşırtıcı Bir Instagram İtirafı Çıktı
Yenilenen Dacia Duster'ın fiyatı ve özellikleri: İşte öne çıkan özellikler
Apple'ı Koronavirüs de Durduramadı

 

 