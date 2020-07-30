Google, Samsung Bixby ve Galaxy Store'u "Öldürmek" İstiyor

Google ve Samsung, Koreli firmanın Bixby'yi ve Galaxy Apps'ı cihazlarından kaldırmasını sağlayacak bir anlaşma için görüşmelere başladılar. Anlaşma, Google'ın Samsung'un telefonlarından kazandığı reklam gelirlerinin bir kısmını Samsung ile paylaşmasını sağlayacak.
Rapordaki iddiaya göre Google, yıllardır Samsung'u kendi uygulamalarını kullanmaktan vazgeçirmek istiyor ve Play Store, Google Arama ve diğer Google uygulamalarını biraz daha öne çıkarması için uğraşıyor. Küresel salgın nedeniyle düşen telefon satışlarıyla birlikte Samsung, kendi uygulamalarına tutunma kararını yeniden gözden geçirmeye başlamış olabilir. Samsung, raporla ilgili bir açıklama yapmasa da "Google ve diğer ortaklarıyla en iyi mobil deneyimleri sunmak için yakın bir biçimde çalıştıklarını" doğruladı.
Samsung'un dijital asistanı Bixby, firmanın tüm çabalarına rağmen büyük bir başarı yakalayamadı. Bu yüzden anlaşmada Samsung tarafından feda edilmesi çok şaşırtıcı olmayabilir. Buna karşın Galaxy Apps, firma için Google'a aşırı bağlı olmamanın bir sigortası olarak değerlendirilebilir. Bundan dolayı Galaxy Apps'ın tamamen kaldırılması gibi bir karar, sürpriz olacaktır.
Bunların yanında Samsung ve Google'ın son zamanlarda ilişkilerini güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun bir sonucu olarak Samsung, Google Duo'yu kendi telefon uygulamasına dahil etmiş ve RCS uyumluluğunu kendi mesajlaşma uygulamasına eklemişti.
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