Oyun Devi Konami, Hayranları İçin Özel PC'ler Satmaya Başlıyor

Metal Gear ve Silent Hill serileri gibi oyunların Japon geliştiricisi Konami, oldukça kalabalık olduğu söylenebilecek oyun PC'si pazarına girmeye karar verdi. Firma yeni "Arespear" markalamasına sahip üç farklı PC'yi ve iki oyun klavyesini tanıttı.
PC'ler ön kısımlarında, Apple Mac Pro'lardaki "peynir rendesi" benzeri, siyah ve gümüş delikli ızgaralara sahip. Görece olarak kompakt mid veya mini tower (orta veya küçük kule) tasarımlarına benziyorlar. En ucuz model, içerisinde bir i5-9400F işlemci, bir GTX 1650, 8GB RAM ve 512GB SSD bulunan, 184.000 yen (yaklaşık 1750 dolar) fiyat etiketi ile Arespear C300 iken en pahalı seçenek ise 338.800 yen (yaklaşık 3.200 dolar) fiyatı ile C700. C700 modelinin içerisinde su soğutmalı i7-9700 CPU, RTX 2070 Super grafik, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe SSD ve 1TB hard disk bulunuyor. Ek olarak 210 dolar ödeme yaparsanız da bu modeli C700+'a yükseltebiliyor ve şeffaf bir kaplama ve RGB ışıklandırmaya sahip olabiliyorsunuz.
Diğer Arespear ürünlerinin arasında ise K100F tam boyutlu ve K100L küçültülmüş boyutlu klavyeler bulunuyor. Bunların ikisi de ayarlanabilir çalışma noktalarına sahip kapasitif dokunmatik tuşlar kullanıyor. Arespeak H100 kulaklıklar ise "yüksek kalite ve güçlü ses" sözü veriyor.
Her ne kadar bir oyun geliştiricisi için donanımın zorlu bir adım olduğu söylenebilir. Yeni ürünler Japonya'da Aralık ayında sunulacaklar ancak Dünya'nın geri kalanı için durumları henüz belli değil.
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