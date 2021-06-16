Mark Zuckerberg İçin Şok Sözler: "O, Dünyanın En Güçlü Aptallarından Biri"

Ünlü müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'dan Mark Zuckerberg'e şok sözler: "O, Dünyanın en güçlü Aptallarından biri. Şarkımızı rahat bırak!"