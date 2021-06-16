Mark Zuckerberg İçin Şok Sözler: "O, Dünyanın En Güçlü Aptallarından Biri"

Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters, Facebook'un grubun şarkılarından birini kullanmasına izin vermeyi reddetmekle kalmadı, sitenin kurucusu Mark Zuckerberg'i de ağır bir şekilde eleştirdi. Şirket kısa süre önce grubun 1979 klasiği Another Brick in the Wall şarkısını bir Instagram reklamında kullanmak için "büyük, çok büyük miktarda para" teklif etmişti. Waters ise, şarkıyı kesinlikle satmayacağını söyledi.
Waters, "gidin başımdan, bu şarkıyı size kesinlikle vermeyeceğim. Zuckerberg'in bu saçmalığının bir parçası olmayı reddediyorum" demişti. Facebook sözcüsü ise, şarkı talebinin Zuckerberg'in kendisinden değil Instagram pazarlama ekibinden geldiğini ve şirketin, müzik sanatçılarının sosyal ağla çalışıp çalışmama konusundaki kararlarına saygı duyduğunu söyledi.
Waters ise sonraki açıklamasında şarkının vermekte olduğu mesajla Zuckerberg'in hedeflerinin bire bir çatıştığını söyledi, bu şarkının bu firma tarafından kullanılmasına imkan olmadığını yeniledi.
Asıl dikkat çekici sözler ise bu açıklamanın ardından geldi. Waters, Zuckerberg hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Zuckerberg'in Facebook'tan önceki sitesi FaceMash'i hatırlatan müzisyen şunları söyledi: "O güzel, ona 5 üzerinden 4 vereceğiz, o çirkin, ona 1 vereceğiz diyerek başlayan bu küçük serseri nasıl oldu da bu noktaya geldi? O, dünyanın en güçlü aptallarından biri."
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