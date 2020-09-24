Marmara Denizi'nde deprem... İstanbul'da da hissedildi

Bugün Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi açıkları olduğu duyuruldu...

Marmara Denizi'nde deprem... İstanbul'da da hissedildi

Bugün saat 16.38 sularında Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2. Kandilli Rasathanesi Marmara'daki depremin büyüklüğünü 12.9 kilometre olarak ölçtü. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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