Marmara Denizi'nde deprem... İstanbul'da da hissedildi

Bugün saat 16.38 sularında Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.2. Kandilli Rasathanesi Marmara'daki depremin büyüklüğünü 12.9 kilometre olarak ölçtü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise saat 16.38'de Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 6,83 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2020
MARMARA DENIZI https://t.co/CCxGlzFmhS
24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.9 km#Kandilli
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