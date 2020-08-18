AFAD'dan gün boyu gelen SMS'lere açıklama geldi: "Telefon çocukta değil"

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen depremin dün yıldönümüydü. AFAD ise o gün yaşananların bir daha olmaması adına vatandaşlara hatırlatma mesajları gönderdi. Bazıları bu durumdan memnun olurken, bazıları şikayet etti. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan konuyla ilgili açıklama geldi...