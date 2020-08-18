AFAD'dan gün boyu gelen SMS'lere açıklama geldi: "Telefon çocukta değil"

Ülkemizin yaşadığı en büyük depremlerden birisi 17 Ağustos 1999 Marmara Gölcük depremi. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve yürek sızlatan sonuçlara neden olan Marmara depremiydi. 21 yıl önce yaşanan 17 Ağustos Depremi 45 saniye sürdü. Her yıl anılan deprem, 7,6 şiddetinde gerçekleşti ve 17.480 kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra 23.781 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Dün 17 Ağustos depreminin yıldönümüydü. AFAD dün o gün yaşananların bir daha olmaması için vatandaşlara belirli aralıklarla hatırlatma mesajları attı.
GELEN MESAJLARDAN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:
Gün içerisinde 4 farklı mesaj alanlar ne olduğunu anlamazken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan bir açıklama geldi.
GÜLLÜOĞLU: "TELEFON ÇOCUKTA DEĞİL"
Güllüoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "AFAD'dan gelen SMS'ler üzerine; Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor. AFAD kimseye yürümüyor ama evet hepinizi, bu ülkenin bütün insanlarını çok seviyor. Deprem unutulan bir gerçek, lütfen bu hatırlatmaları dikkatle okuyun. Sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.
AFAD tan gelen smsler üzerine:
- Telefon çocukta değil ??— Mehmet Güllüoğlu ???? ?? (@mgulluoglu) August 17, 2020
- Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz, yani kimse bu işten para kazanmıyor.— Mehmet Güllüoğlu ???? ?? (@mgulluoglu) August 17, 2020
- 2011 Büyük Japonya Depremi ve Tsunamisinin görüntüleri yayınlandı
- NASA, Mars'taki Depremleri İnceliyor!
- Deprem Fay Hattı Sorgulama Ekranı - AFAD ve MTA fay haritaları
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın