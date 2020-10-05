Mars'a Doğru Yol Alan Tianwen-1'den Etkileyici Bir Selfie Geldi

Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen-1 uzay aracı yoluna devam ediyor. Çin'i Mars'a giden üçüncü ülke yapacak olan Tianwen-1, yolculuk sırasında çektiği bir selfie'yi Dünya ile paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mars'a giden uzay aracı "selfie" çekti
Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen-1 uzay aracı.

Temmuz ayında fırlatılan ve 2021 Şubat ayında Mars'a ulaşması planlanan Tianwen-1 Mayıs ayında gezegen yüzeyine kontrollü bir iniş yapmayı deneyecek. Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) ve Çin Ay Keşif Programı (CLEP) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Günü'nde yayınlandı. Ekip, bir blog gönderisinde, uzay aracının Dünya'dan yaklaşık 24 milyon kilometre uzakta olduğunu ve "iyi durumda" olduğunu belirtti.  

Tianwen-1 bu görüntünün çekilebilmesi için uzaya küçük, geniş açılı bir kamera bıraktı. Kamera, uzay aracından ayrılırken her saniye bir görüntü aldı ve görüntüleri uzay aracına iletti, uzay aracı da Dünya'ya gönderdi. Sadece bu amaç için uzay aracına eklenmiş olan kamera birkaç kare daha çektikten sonra geride kaldı ve bir uzay çöpüne dönüştü.

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