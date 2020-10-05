Mars'a Doğru Yol Alan Tianwen-1'den Etkileyici Bir Selfie Geldi

Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen-1 uzay aracı yoluna devam ediyor. Çin'i Mars'a giden üçüncü ülke yapacak olan Tianwen-1, yolculuk sırasında çektiği bir selfie'yi Dünya ile paylaşmayı da ihmal etmedi.