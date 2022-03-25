Mars'a Gidecek İnsanları Marullar Koruyacak!

Mars'a gidecek olan astronotlar, uzayın en büyük tehlikelerinden birinden marullar sayesinde korunabilir!

Mars'taki İnsanları Marullar Koruyacak

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