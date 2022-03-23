Meta'nın Tüm Hizmetlerini Yasaklayan Rusya'da WhatsApp Neden Yasaklanmıyor?

Rusya mahkemesi, Meta'nın Instagram ve Facebook gibi tüm uygulamalarını yasaklarken yine Meta'ya ait olan WhatsApp'ı bu yasakların dışında tuttu. Peki ama WhatsApp ülkede neden yasaklanmıyor?

  • Levent Öztürk
Rusya, WhatsApp'ı Neden Yasaklamadı?

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