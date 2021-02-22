Mars'a Gidişe Linux Damgası: Linux ve Açık Kaynak Mars'ta!

Perseverance yüzey araştırma aracının Mars'a inişinin sadece bilim için değil, aynı zamanda açık kaynaklı yazılım ve Linux işletim sitemi için de bir zafer olduğu açıklandı.

Linux ve Açık Kaynak Mars'ta!

NASA'nın JPL laboratuvarından Helikopter Operasyonları Lideri Tim Canham, NASA'nın "güvenli ve kanıtlanmış" yazılımı kullanma prensibi çerçevesinde Linux'a ve açık kaynağa yöneldiğini söyledi ve çok ilginç açıklamalar yaptı. Çok fazla ayrıntıya girmeden, Perseverance Mars gezgini ile Mars'a gönderilen Ingenuity adlı küçük helikopterde NASA'nın kullandığı uçuş yazılımı çerçevesinin, aslında CubeSat adlı minyatür uydular için geliştirildiğinden bahsetti. Bu yazılım, Linux tabanlı.

F´ olarak adlandırılan çok platformlu yazılım çerçevesi, birkaç yıl önce JPL tarafından açık kaynak kodlu olarak yayınlanmıştı. Proje aktif olarak geliştirildi ve başlangıçta küçük ölçekli uzay uçuşu sistemleri için uyarlanmış olsa da, artık kızıl gezegende uçacak olan otonom küçük helikopterin de bir parçası.

Böylelikle, Mars'a sadece insanlığın iniş yapmadığını, beraberinde Linux işletim sisteminin ve açık kaynak yazılımların da Mars'a ulaşmış olduğu ortaya çıkıyor. 

Aslında bu, açık kaynağın uzaya gidişi konusunda bir ilk de değil. NASA, NASA Open Source 3.0 lisansı ile, 500'den fazla yazılım projesine sahip. 

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