Mart Ayının Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

Prime Gaming üyeleri Mart ayında Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz sahip olabilecekler.

Mart Ayının Ücretsiz Oyunları Açıklandı!

Amazon Prime Gaming Türkiye, Mart ayı ücretsiz oyun seçkisini açıkladı. Amazon Prime üyeleri bu ay Blasphemous, Boomerang Fu, Tengami, Bomber Crew ve Sky Drift oyunlarına ücretsiz sahip olabilecekler. Ayrıca Mart ayında Prime üyeleri, Apex Legends'dan iki adet ücretsiz kaplamanın yanı sıra Star Wars Squadron, Madden NFL 21, League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, ve FIFA 21 gibi popüler oyunlarda da oyun içi ayrıcalıklarından faydalanabilecekler.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Mart ayı ücretsiz oyunları:

Blasphemous – Ölümcül bir aksiyon platform oyunu olan Blasphemous'da, Cystodia'nın kâbusları anımsatan dünyasına adım atıyorsunuz. Etrafı keşfedin, yeteneklerinizi geliştirin ve sonsuz laneti kaldırma görevinizle aranızda duran düşman ordularını ortadan kaldırın.

Boomerang Fu – Arkadaşlarınızı bu heyecan dolu oyunda parçalara ayırın. En sevdiğiniz yiyeceklerden oluşan ekibe katılarak düşmanlarınızı ızgara yapın veya dondurun.

Tengami – Güzelliklerle dolu bu dünyadaki yapboz ve sırları, katlayarak uçurduğunuz kâğıt uçaklarla keşfedin.

Bomber Crew Deluxe – Bu strateji simülasyon oyununda görevi tamamlamakla başaramamak arasındaki ince çizgiyi, doğru ekibi seçmek ve bombacınızı her zaman en iyi durumda tutmadaki başarınız belirliyor.

Sky Drift – Oyuncuların uçuş ve savaş yeteneklerini en ölümcül düşmanlara karşı test ettiği, adrenalin dolu gökyüzü yarış dünyasına ilk adımınızı atın!

Amazon Prime üyeleri, Prime üyeliği kapsamında Prime Gaming ayrıcalıkları, bedava ve hızlı kargo, üyelere özel fırsatlar ile Prime Video üzerinden aralarında Bliss, Invincible, Coming 2 America, The Marvelous Mrs. Maisel gibi birçok Amazon Originals içeriğinin de bulunduğu özel bir dizi ve film seçkisine erişim sağlıyor. Eğer hala Prime üyesi değilseniz, amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek 30 günlük deneme süresinden faydalanabilir ve Amazon Prime'a ayda sadece ?7,90 karşılığında sahip olabilirsiniz. Prime Gaming ile ilgili daha fazla bilgi için gaming.amazon.com.

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