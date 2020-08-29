Marvel dünyasını şoke eden ölüm! Yıldız oyuncu hayatını kaybetti

Marvel'ın sevilen yapımlarından Black Panther'ın başrol oyuncusu Chadwick Boseman, 4 yıldır kanserle savaşıyordu. Marvel sinematik evreni filmlerinde oynadığı "Black Panther" rolüyle hafızalara kazınan aktör Chadwick Boseman, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Boseman'in menajeri Nicki Fioravante tarafından yayınlanan açıklamada 41 yaşındaki aktörün Los Angeles'taki evinde, ailesi ve eşi yanındayken yaşamını yitirdiğini belirtti. Boseman'e 2016'da üçüncü seviye kolon kanseri teşhisi konulduğu, son 4 yıl içinde ise dördüncü seviyeye çıktığı belirtildi.
Chadwick Boseman'ın ölüm haberinin ardından Twitter'da pek çok ünlü isim Boseman'ın ölümü hakkında paylaşımda bulundu.
BLACK PANTER, OSCAR'DAN ÜÇ ÖDÜLLE DÖNMÜŞTÜ
Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.
Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.
Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.
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