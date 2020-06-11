Black Widow ne zaman vizyona girecek? Marvel filmi Black Widow tüyoları

Koronavirüs yüzünden etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyası için Black Widow önemli bir yapım! Marvel'ın beklenen filmi Black Widow'un konusu ne? Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek? İşte Black Widow filmi hakkında bilmeniz gereken 7 şey...