Black Widow ne zaman vizyona girecek? Marvel filmi Black Widow tüyoları

Koronavirüs yüzünden etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyası için Black Widow önemli bir yapım! Marvel'ın beklenen filmi Black Widow'un konusu ne? Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek? İşte Black Widow filmi hakkında bilmeniz gereken 7 şey...

Black Widow ne zaman vizyonda? Black Widow hakkında bilmeniz gerekenler

Black Widow geliyor! Marvel filmlerini özleyenlerin merakla beklediği bir yapım oldu! Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgından dolayı ülkeler tarafından çeşitli önlemler alındı. Bu önlemlerden birisi de sinema ve tiyatro salonlarının kapatılmasıydı. Durum böyle olunca büyük bütçelerin harcandığı sinema ve dizi sektörü olumsuz etkilendi. Birçok filmin vizyon tarihi ertelendi.

Scarlett Johansson'un başrolünü oynadığı Black Widow filmi de koronavirüs nedeniyle ertelenen filmler listesine dahil oldu. Filmin orijinal olarak 1 Mayıs tarihinde yayımlanması planlanmıştı. Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek, konusu nedir?

BLACK WIDOW (KARA DUL) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi dördüncü Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi, Black Widow bu sene 6 Kasım tarihinde seyirci ile buluşacak.

BLACK WIDOW KONUSU NEDİR?

Black Widow filminin en önemli detayı geçmişi konu ediyor olması. Film, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasındaki dönemde geçiyor ve Black Widow'un karanlık geçmişiyle yüzleşmek için evine dönmesini anlatıyor.

BLACK WIDOW OYUNCULARI KİMLER?

Scarlett Johansson
Florence Pugh
David Harbour
O-T Fagbenle
Ray Winstone
Rachel Weisz

BLACK WIDOW  HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 

- INSEDER'ın haberine göre "Kara Dul" "Kaptan Amerika: İç Savaş" olaylarından sonra gerçekleşecek.

- Black Widow muhtemelen diğer filmlerle aynı takma adı kullanmaz, ancak hatırlanmak için başka bir ad kullandığını göreceğiz.

- Natasha'nın Natalia olarak adlandırıldığını duyduğunuzda şaşırmayın. Tam adı Natalia Alianovna Romanoff.

- "Avengers" ın başlangıcında, Black Widow rehinini tutan adamlar hala Lermentov adlı bir adam için çalıştığını düşünüyordu. Filmde, eski bir KGB ajanı olan Romanoff'un geçmişinin gösterileceğini düşünürsek olursak söz konusu sahnede adı geçen Lermentov'u da filmde görmek mümkün.

- Natasha, çocuk sahibi olamaz. Natasha, Age of Ultron filminde Red Room'dan mezun olurken kendilerinin kısırlaştırıldığını söylemişti. Bunun sebebininse endişelenecek şeylerden bir tanesinden kurutulmak olduğunu ifade etmişti.

- Natasha'nın yeleği. Black Widow'un fragmanında gözüken Yelena'nın giydiği yelek, Natasha'nın Infinity War'da giydiğine çok enziyor. Natasha, bu yeleği Rusya'daki ailesini onurlandırmak için giymiş olabilir.

- Natasha'nın kurşun yarası. Natasha, Captain America'ya Winter Soldier ile olan bir anısı anlatırken Sovyet kurşunuyla aldığı yaranın hikayesini anlatmıştı. Bu yarayı Black Widow filminde tekrar görme ihtimalimiz yüksek.

İŞTE BLACK WIDOW FRAGMANLARI

Birinci fragman:

Marvel Studios' Black Widow - Official Teaser TrailerMarvel Studios' Black Widow - Official Teaser Trailer
Marvel Studios' Black Widow is in theaters May 1, 2020. > Subscribe to Marvel: > See the poster: > Learn more: Follow Marvel on Twitter: Like Marvel on Facebook: For even more news, stay tuned to: Tumblr: Instagram: Pinterest: Reddit:

İkinci fragman:

Marvel Studios' Black Widow | Final TrailerMarvel Studios' Black Widow | Final Trailer
"At some point we all have to choose between what the world wants you to be and who you are.” Watch the new trailer for Marvel Studios’ #BlackWidow. In theaters May 1. > Learn more: > Subscribe to Marvel: Follow Marvel on Twitter: Like Marvel on Facebook: For even more news, stay tuned to: Tumblr: Instagram: Pinterest: Reddit:

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