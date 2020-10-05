Mafia Definitive Edition: Merakla Beklenen Son Halkayı A'dan Z'ye İnceledik

Evet, bir süredir beklediğimiz Mafia'nın Definitive Edition üçlemesi sonunda tamamladı. Daha önce Mafia II Definitive Edition ve Mafia III Definitive Edition oyunlarını oynamış, incelemiş ve asıl oyunlar üzerine görsel iyileştirme dışında büyük değişiklik olmadığından bahsetmiştik ki, oyunun yapımcıları da yola bu şekilde çıkmışlardı zaten. Bu 2 oyun remaster şeklinde karşımıza çıkmış ve orijinal oyunların Ultra HD ile güncellenmiş hali olarak Mafia Trilogy'de yer almıştı. Ancak Mafia Definitive Edition'da işler daha değişik. Mafia Definitive Edition bir remake, yani yapımcı şirket bu oyunu baştan yapmış diyebiliriz.
Serinin ikinci oyununda Vito Scaletta ile 1940'lı yıllarda Mafia aleminde nam salmış, üçüncü oyunda ise Lincoln Clay ile 1968 yılında Vietnam'dan dönüp ortalığı kasıp kavurmuştuk. Bu kez ise yıl 1930 ve adamımız Tommy Angelo.
Piyasaya 2002 yılında çıkmış olan orijinal oyunu oynanamış olanlar için kısaca hemen girizgahı yapalım: Mafia Definitive Edition'da yıl dediğimiz gibi 1930. Hikaye boyunca 1950'lere kadar uzanan yolculuğumuzda Tommy Angelo başlangıçta sade bir taksi şoförü. Fakat bir şekilde kendisini Salieri ve Morello mafya aileleleri arasında buluyor ve ondan sonra ise olaylar çetrefilleniyor. Hikayeyi çok açıklamak istemiyoruz, zira oyunun tüm eğlencesi burada gizli. Ancak hikayenin ne kadar başarılı olduğunu, oyunun 20 yıldan sonra yeniden adından bu denli bahsettirebilmiş olmasından da anlayabilirsiniz. O nedenle hikayeyi kendiniz keşfetmeniz iyi olacak.
İlk oyunu oynamış olanlar için ise aradaki farktan kabaca bahsedecek olursak, tabii ki muazzam bir görüntü farkı olduğundan söz edebiliriz. Bu arada Mafia Definitive Edition'ı PlayStation 4 Pro üzerinde oynadığımızı söyleyelim. Muhtemelen güncel bir PC sisteminde çok daha iyi bir görsel kalite sağlayabilirsiniz ki oyun 4K desteği de gösteriyor.
Mafia Definitive Edition bir remake olmasına karşın asıl hikayeye sadık kalınmış. Arada eklenen yeni sahneler var, ancak gidişatta herhangi bir farklılık yok. Jenerikler baştan yapılmış, zaten dediğimiz gibi oyun tamamen baştan yapılmış durumda. Hani ilk oyunu bilmeseniz de yeni bir PlayStation 4 oyunu olarak da gidip satın alabilirsiniz, o derece.
Belki ilk oyunun hikaye temasına sadık kalınıp, Definitive Edition'da açık dünya konseptine geçiş yapılabilirdi. Çok sırıtmazdı diye düşünüyoruz, hatta bu değişiklik oynama süresini de uzatabilirdi. Fakat onun yerine yine çizgisel bir hikaye ile karşı karşıyayız; aslında hikaye odaklı oyunları sevdiğimiz için bundan pek de şikayetçi değiliz.
Mafya temalı tüm işlerin 3 ana maddesi; dram ağırlıklı bir senaryo, bol bol aksiyon ve araç kullanma sahneleri olurken, bu 3 madde de bu oyunda doyurucu şekilde işleniyor. Mafia II ve Mafia III için söylediğimizi bu oyun için de tekrarlayabiliriz: Özellikle araç kullanma mekanikleri fazlasıyla iyi. Kovalamaca sahnelerinde olduğu kadar dönemin müzikleri eşliğinde yağmurlu havada otomobil sürmek de bünyeye gayet iyi geliyor; çok keyif aldık. İlk oyunun da en dikkat çeken yanlarından biri sürüş mekanikleri ve fizik motoruyken, Mafia Definitive Edition için de aynı şeyden bahsedebiliriz. Bu arada dilerseniz sık sık bir yerden bir yere gittiğiniz bu sürüş sahnelerini atlayabiliyorsunuz, fakat o zaman yarım bir oyun oynamış olursunuz, benden söylemesi.
İşin aksiyon kısmına gelecek olursak, çatışmalar oldukça hareketli, oyuncuyu içine çekiyor fakat oyunun aslında bir remake olduğunu en çok bu noktada anlıyorsunuz diyebiliriz. Zira yapay zeka pek iyi işlemiyor, düşmanları kolay şekilde haklayabiliyorsunuz. Tabii ki 20 yıl içinde köprünün altından çok sular aktı ve çevremizi saran, duruma göre anlık olarak yeni çözümler üreten yapay zekayı gördükten sonra Mafia Definitive Edition biraz burada kendini belli ediyor. Ancak yine de o kadar hafife almayın. Aksi halde siz de bizim gibi gizlilik gerektiren bir bölümü 5 – 6 kez baştan oynamak zorunda kalabilirsiniz :)
Sonuç
Sonuç olarak Mafia Definitive Edition, beklediğimize değen bir yapım oldu. 2002 yılının o güzel havasını 18 sene sonra yeniden almak güzel olurken, Lost Heaven'ın daha iyi modellendiğini, Tommy Angelo'yu Sam ve Paulie'yi görmek iyi geldi. İlk oyunu oynamadıysanız ve bu tür mafya temalı aksiyon oyunlarını seviyorsanız muhakkak oynayın; ancak ilk oyunu oynadıysanız ise, yine de büyük tat alacaksınız.
Puan: 80
KÜNYE
Yayıncı: 2K
Geliştirici: Hangar 13
Tür: Aksiyon
Platform: PS4, PC, XONE
Web: store.playstation.com
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