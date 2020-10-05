Mafia Definitive Edition: Merakla Beklenen Son Halkayı A'dan Z'ye İnceledik

Ve Mafia Trilogy'nin son halkası Mafia Definitive Edition sonunda geldi! Bu defa 1930'lu yıllara geri dönüyor ve Tommy Angelo ile Salieri ve Morello aileleri arasında kendimize bir yol çizmeye çalışıyoruz.