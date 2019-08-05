Marvel'ın En Çok Sevilen Kötüsü İçin Geri Sayım!
Bu kez televizyon serisi olarak karşımıza çıkacak olan Marvel'in en sevilen kötüsü Loki, beyaz camda da büyüsünü sürdürecek!
- Barış Terun
Loki, Marvel Sinematik Evreni'ne 2011 yılında giriş yapmıştı. Thor'un üvey kardeşi ve baş düşmanı olan Loki, yetenekli oyuncu Tom Hiddleston tarafından canlandırıldı. Loki için Marvel Evreninin açık ara en renkli ve üç boyutlu kötü kahramanı olduğunu söyleyebiliriz. Güç hırsı ve gerektiğinde tereddüt etmeden insanları kullanıp, sonra da yok etmesi onun saf bir kötü kahraman olduğunu düşündürebilir. Ne var ki ilk Thor filminde Loki'nin temel amacı, gerçek babası olmadığını bildiği Odin'i gururlandırmaktı.
Çekimlerine başlanan televizyon serisindeki Loki, Thor 2: Dark World ile birlikte şekillenmeye başlayan anti-kahraman olmayacak. O Loki, Thanos'un ellerinde can verdi. Karşımızdaki Loki; Avengers üyeleri geçmişe gittiğinden çıkan karışıklıktan faydalanan ve Uzay Taşı'nı kullanıp kendisine alternatif bir boyut oluşturan Loki olacak. Yani Dark World'de annesi için ağlayan, Ragnarok'ta ağabeyi Thor ile sırt sırta çarpışan ve Avengers: Infinity War'da kendini feda eden figür ile karşı karşıya değiliz. Loki, bu olaylardan bağımsız olarak kişiliğini geliştirmek zorunda kalacağız. Neyse ki ilk Thor filminde içinde az da olsa iyilik olduğunu görmüştük.
Düzenbazlıklar efendisi, eskisinden bile gizemli bir karakter olma şansını yakaladı. Fesatlık Tanrısı; Thor 2 ve Thor: Ragnarok'ta yavaş yavaş öngörülebilir biçime bürünmüştü. Loki'nin gelişimi nasıl olacak bilmiyoruz ancak olay örgüsünün efsanevi New York Savaşı'ndan sonra geçtiğini söyleyebiliriz. Düzenbazlık ve Fesatlık Tanrısı'nın Avengers üyelerine olan garezinin devam edeceğinden de eminiz.
Loki TV serisi, sonbaharda yayınlanmaya başlanacak.
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