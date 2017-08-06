Maserati de Elektrik Motorunun Peşinde!
Volvo ve BMW'nin ardından, Maserati de elektrik rüzgarına kapılmaktan kurtulamadı!
İlk olarak Volvo'nun duyurusu gelmişti ve çok geçmeden BMW de kendi duyurusunu yapmıştı. Görünene göre şimdi de Maserati elektrik akımına katılıyor. Autocar'ın söylediğine göre 2019 yılından itibaren her yeni Maserati modeli, bir çeşit elektrikli sisteme sahip olacak. Bu amaçla da önümüzdeki süreçte Maserati, neredeyse tüm yatırımlarını elektriğe yöneltecek.
Diğer otomobil üreticilerinde olduğu gibi burada da bu değişimin anlamı içten yanmalı motorların tamamen ortadan kalkması değil. Elektrikli araç piyasasının bir parçasını da hibritler oluşturuyor ve bu karma sistemlerde klasik motorların halen önemli bir rolü var. Şu anda var olan Levante platformu en azından şarj edilebilen hibrit formu ile elektrik sistemine imkan tanıyor ve bu yüzden de ilk modeller için güçlü bir aday olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Autocar'ın söylediğine göre ilk elektrikli Maserati 2020 yılında sunulacak ve bu araç, ilk olarak 2014 yılında tanıtılan Alfieri konseptini temel alacak. Aracın tamamen elektrikli bir spor araba olması bekleniyor ve muhtemelen diğer Maserati modellerinin de kullanmaya başlayacağı yeni bir platforma sahip olacak.
Şu anda Maserati seçenekleri tamamen klasik motorlardan oluşmakta. En yeni seçeneği Levante de tek geçiş aracı olarak karşımıza çıkıyor. GranTurismo coupe 2018 model yılı için birkaç küçük yeniliğe sahip olsa da, Ghibli ve Quattroporte sedanlar 2013 ve 2012 yılındaki tanıtımlarından beri çok fazla değişiklik yaşamadan hayatlarına devam ediyor.
Elektrikli bir otomobil serisini duyurmak, şu anda yapılabilecek en doğru kararlardan biri. Volvo Temmuz ayının başlarında yaptığı duyuru ile 2019 yılından itibaren tüm araçlarının bir çeşit elektrik motoruna sahip olacağını söylemişti. Sadece birkaç hafta sonrasında da BMW benzer bir duyuru yapmıştı ama kesin bir tarih vermekten kaçınmıştı...
Levent Öztürk
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