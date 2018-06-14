Mate 20 Pro, Tablet Büyüklüğünde Olabilir!
Huawei Mate 20 Pro tablet büyüklüğünde bir ekrana sahip olabilir!
Mate serisinin bir parçası olarak Huawei Mate 20 Pro, her zaman daha büyük bir cihaz olacak, ancak ne kadar büyük olacağına şaşırabilirsiniz.
Yeni bir söylenti, ekranın 6.9 inç olabileceğini ve neredeyse Nexus 7 ve diğer 7 inçlik tabletlerinki kadar büyük olduğunu gösteriyor.
Bu, ekran endüstrisi kaynaklarını alıntılayan The Bell'e göre, Huawei şu anda bir telefonla kullanılmak üzere Samsung Display'den bu boyuttaki OLED panelleri örnekliyor ve zamanlama göz önüne alındığında Huawei Mate 20 Pro'ya yöneliyor.
Bu Huawei Mate 20 Pro, 6 inç Huawei Mate 10 Pro'dan çok daha büyük ve muhtemelen Samsung Galaxy Note 9 ve iPhone XI Plus'a göre daha da büyük olacak.
Tabii ki, bunlar şimdilik sadece söylenti. Ama doğruysa, Mate 20 Pro'ya rakiplerini geçecek bir satış noktası kazandırabilir.
Ve 6.9 inç, neredeyse küçük bir tabletin boyutu göz önüne alındığında, kulağa çok büyük gelirken, hem telefonların hem de tabletlerin daha da büyüdüğünü unutmayın - 7 inçlik tabletler artık nadir ve 6 inçlik telefonlar yaygın.
Mate 20 Pro da muhtemelen minimum çerçeveye sahip olacak, bu yüzden toplam boyut muhtemelen 7 inçlik cihazların çoğundan daha küçük olacaktır.
Mate 20 Pro ya da standart Huawei Mate 20 hakkında henüz pek bir şey duymadık, ancak erken bir söylenti, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olabileceğini gösteriyor, bu da cihazı öne çıkarabilecek diğer bir özellik.
Eğer bu duyduklarınızı sevdiyseniz, birkaç ay daha beklemeniz gerekecek, çünkü Mate 20'nin Ekim veya Kasım ayına kadar piyasaya sürülmesini beklemiyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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