Mate 30'a Fütüristik Kamera Tasarımı!
Yeni bir sızıntı, Huawei Mate 30'un ilginç arka kamera tasarımını ortaya çıkardı!
Huawei Mate 30 Pro'nun bolca arka kamerayla geleceği kesin, ancak bu kameraların dizilişi firmanın önceki telefonlarından biraz farklı olabilir.
Yeni sızan ve Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan (ardından Phone Arena tarafından yakalanan) bir görüntü, Huawei Mate 30 veya Huawei Mate 30 Pro'nun arka yüzünü gösteriyor. Telefonun arkasında dairesel bir kamera bloğu ve bu bloğun içerisinde dört lens bulunuyor. Huawei Mate 20 Pro'daki kamera çıkıntısı kare şeklinde, P30 Pro'da ise dikdörtgene yakın bir şekildeydi.
Kamera çıkıntısının üzerinde yazılmış bir metin de bulunuyor ancak ne yazdığını çıkarmak zor. Satırlardan birinde 5x optik zum yazdığını çıkarmak mümkün. Buradan lenslerden birinin telefoto olduğu anlaşılıyor. P30 Pro'da 8MP telefoto, 40MP ana lens, 20MP geniş açılı lens ve bir Time of Flight lensi bulunuyordu. Bu telefondaki lensler de aynı türde olabilir, tabi lenslerin bazı geliştirmelerle geleceğini düşünüyoruz.
Bunun dışında, yeşil arka yüzey oldukça boş görünüyor. Yan düğmeler, Mate 20 serisiyle benzer konumlarda bulunuyor. İlginç olan bir nokta, daha önceki Mate 30 (veya Mate 30 Pro) sızıntılarındaki kamera çıkıntısı, kare şeklindeydi. Bu yeni çizim daha net göründüğünden, gerçek olma ihtimali bizce daha yüksek. Yine de sızıntılara bir miktar yanılma payı eklemek gerek. Yeni seri muhtemelen ekimde tanıtılacak, yani Mate 30'un kamerasının gerçekte nasıl olacağını öğrenmek için birkaç ay beklemeniz yeterli olacak.
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