Mavi Ekran Kabusu, Windows 11 ile Birlikte Yine Ortaya Çıktı!

Uzun zamandır adından çok fazla söz ettirmeyen mavi ekran kabusu, Windows 11 ile birlikte tekrar hayatımıza girdi!

Mavi ekran belası, Windows 11 ile geri döndü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Marvel's Guardians of the Galaxy İncelemesi
FBI, Bir Hack Saldırısında Piyon Durumuna Düşmekten Kurtulamadı!
Nvidia "Yeni Bir Dünya" kuruyor; Dünyamızın Dijital İkizi Geliyor!
Çip Krizi, Şimdi de Tesla'nın USB-C Girişlerini Vurdu!
Yeni Yılda En Özel Hediyeler OPPO'dan

 

 