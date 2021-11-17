Mavi Ekran Kabusu, Windows 11 ile Birlikte Yine Ortaya Çıktı!

Microsoft, Windows 11'de kötü şöhretli mavi hata ekranının rengini maviden siyaha değiştirmişti. Ancak şimdi bu kararından vaz geçtiği görülüyor. Mavi ekran Windows'un kilitlendiği ve bilgisayarı kapatıp açmaktan başka çare kalmadığı bir hata mesajı ve ilk defa hayatımıza 1990'da Windows 3.0 ile beraber girmişti. Ancak, Temmuz ayında, şirket Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle bu hata ekranının rengini maviden siyaha değiştirmişti.
Firma, hata ekranının rengini neden değiştirdiğine dair bir açıklama yapmamış olsa da, şimdi, fikrini tekrar değiştirmiş gibi görünüyor. ZDNet ve Ars Technica'nın haberine göre yeni Windows 11 preview Build 22000.346 notlarında, "Windows'un yanıt vermediği durumlarda ortaya çıkan hata mesajını eski sürümlerde olduğu gibi mavi renge değiştiriyoruz" gibi bir açıklama bulunuyor.
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