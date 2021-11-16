Çip Krizi, Şimdi de Tesla'nın USB-C Girişlerini Vurdu!

Tesla, çip sıkıntısına rağmen başarılı bir çizgide yoluna devam ediyor olabilir, ancak görünüşe göre bu sıkıntı firmanın üretip sattığı arabaları etkiliyor. Electrek'in haberine göre, çok sayıda Model 3 ve Model Y alıcısı, elektrikli araçlarını teslim aldıklarında orta konsolda veya arka oturma alanlarında USB-C bağlantı noktaları olmadığını görüyor. Bazı müşteriler önceden uyarıldıklarını söylüyor, ancak bazıları son anda bu eksikliği fark ettiklerinden şikayet ediyorlar.
Uzmanlar, bu eksik USB bağlantı noktalarını Asya'da yaşanan çip sıkıntısına bağlıyor. Bazı müşterilere Tesla'nın eksik konektörleri Aralık ayında takacağı söylendi, ancak bunun etkilenen tüm otomobil alıcıları için geçerli olup olmadığı açık değil. Tesla uzun süredir bu konularda yorum yapmıyor, hatta firmanın halkla ilişkiler ekibinin işine son verdiği düşünülüyor.
Bu, otomobil markaların ilk kez otomobillerini eksik parçalarla sattığı olay değil. BMW de kısa süre önce bazı modellerden dokunmatik ekran özelliklerini kaldırırken, Tesla ve BMW yolcu bel desteği seçeneklerini kaldırmıştı. Fazla bir seçenek de sunmuyorlar. Ya siparişler durduruluyor ya da müşterilerinden normalden daha uzun süre beklemelerini istiyorlar.
Bu eksiklik Tesla kullanıcılarını ciddi anlamda etkileyebilir. USB bağlantı noktalarının yokluğu yalnızca bağlantıyı kesmekle kalmıyor, kablosuz şarjı da engelliyor olabilir. Her ne kadar lüks bir seçenek olarak görülse de Tesla'nın fiyat etiketleri göz önüne alındığında bu standart olarak beklenen bir seçenek.
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