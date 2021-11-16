Çip Krizi, Şimdi de Tesla'nın USB-C Girişlerini Vurdu!

Tesla, çip sıkıntısından dolayı Model 3 ve Model Y otomobillerini USB-C portları olmadan satmaya başladı!

Çip Krizi, Tesla'nın USB-C Girişlerini Vurdu!

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